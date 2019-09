Sanidad clausura las duchas del campo de fútbol de Llíria por riesgo de legionela

La portavoz del Partido Popular en Llíria, Reme Mazzolari, ha exigido hoy al gobierno local, liderado por el socialista Manuel Civera una "solución inmediata" en las instalaciones deportivas de El Canó, después de que la Conselleria de Sanidad las haya clausurado por alto riesgo de contagio por legionela, debido a la falta de mantenimiento. Mazzolari se ha pronunciado de esta manera tras el continuo abandono de las instalaciones de El Canó, en el que el Gobierno de PSOE y Compromís-MOVE "no han invertido ni un euro en mantenimiento en esta instalación deportiva". Así pues, la dirigente popular ha asegurado que "nunca estas instalaciones habían estado como están, sin ningún tipo de mantenimiento, con plagas de pulgas en el césped artificial por falta de desinfección y dependencias clausuradas, mientras los usuarios padecen esta desidia".



Informe de Sanidad

Así, ha afirmado que "según indica en el informe la Conselleria de Sanidad, el motivo de la clausura es que no disponen de programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuado. Además, se indica claramente que el Ayuntamiento no realiza mantenimiento de las instalaciones de riesgo de legionela, que no disponen de certificado de limpieza y desinfección y cuyos niveles de biocida autorizado no son los exigidos en la legislación vigente". La portavoz popular se pregunta "¿por qué tras exigir la Conselleria de Sanidad al Ayuntamiento de Llíria que se llevara a cabo una limpieza y desinfección de los sistemas de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano en un plazo inferior a una semana, el gobierno de Civera no lo hizo?" Así, ha señalado que según el informe de Sanidad, a fecha 4 de septiembre, se procedió a la suspensión cautelar de la actividad en las instalaciones en El Canó porque PSOE y Compromís-MOVE no han hecho nada.

De la misma manera, la dirigente popular ha criticado a la también concejala de Hábitos Saludables Vallivana Murgui porque "tras este grave incidente no ha informado de lo sucedido en la comisión competente, ni ha convocado una reunión de urgencia con los portavoces de cada grupo político y mucho menos ha trasladado qué solución va a llevar a cabo el Gobierno de izquierdas dando tranquilidad a usuarios".



El complejo deportivo en El Canó abandonado

Mazzolari ha recordado que "las instalaciones deportivas en El Canó llevan más de cuatro años totalmente abandonas, tal y como ha denunciado en innumerables ocasiones el Partido Popular, no sólo por la falta de mantenimiento en general sino por la nula inversión para reparar los campos de fútbol 8 y 11 que llevan toda la legislatura anterior con socavones sin que los usuarios puedan utilizarlos como es debido, la adecuación y gestión de las pistas de pádel o la mejora de las pistas de atletismo, entre otros".

"La nula gestión del Gobierno de Civera en materia de instalaciones deportivas ha hecho que Llíria esté en el furgón de cola en esta área respecto a otros municipios, al no tener unas instalaciones dignas donde nuestros vecinos puedan disfrutarlas", ha lamentado Mazzolari, quien ha criticado que "las continuas ocurrencias del Gobierno PSOE y Compromís-MOVE de invertir 588.000 euros en un campo de fútbol en el complejo de El Prat mientras que no destina ninguna inversión en adecuar las ya existentes en El Canó es una total irresponsabilidad".

Por último, ha advertido a Civera que "su incapacidad para ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía, su ya conocido discurso victimista de echar balones fuera y no asumir su responsabilidad y la falta de interés por adecuar y modernizar las instalaciones deportivas actuales ha hecho que la ciudadanía tenga que optar por otros municipios para poder disfrutar del deporte en condiciones, mientras que los clubes deportivos tienen que realizar las competiciones en otras localidades porque no pueden utilizarlas como es debido, algo que con un Gobierno del PP no hubiera ocurrido jamás".