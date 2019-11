«El reconocimiento de la Unesco es una ventana al mundo para los jóvenes»

El alcalde de Llíria, Manuel Civera, recibió a primera hora de ayer la llamada oficial de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores: «Es oficial. Llíria es Ciudad Creativa de la Música de la Unesco».

«Es una gran oportunidad para los músicos de hoy, los jóvenes, que tienen un horizonte complicado, que estudian e interpretan cada día... esto es una ventana al mundo» dijo Civera ayer emocionado. Aunque la noticia fue filtrada el jueves, la llamada ministerial confirmó la noticia. Se reconoce «a las federaciones de músicos, a los apasionados por este arte».

Civera se enteró estando en Mestalla, aunque no pudo contarlo a nadie. El encargado de darle la noticia fue su colega de partido, Andrés Perelló, embajador en la Unesco con el gobierno de Sánchez. «Es tan importante para Llíria como para la C. Valenciana, es una proyección al mundo que te levanta el ánimo», señaló. Además, hizo hincapié en que no solo este reconocimiento pone en valor la música clásica de las tradicionales bandas de música (La Primitiva celebra su bicentenario), sino que «la gente está haciendo hip-hop de maravilla, jazz, pop... ».

En una ciudad de artistas, el ayuntamiento organizó por la tarde un acto «intergeneracional» con la banda decana de jubilados y los más jóvenes. Allí reunieron a los que han propiciado el reconocimiento, desde la concejalía hasta los técnicos funcionarios que se han implicado. El PP agradeció el gran trabajo realizado para culminar con éxito este proyecto.