La oposición no asiste al pleno de San Antonio de Benagéber por la "premura" al convocarlo

El pleno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber que se celebró ayer sacó adelante cinco puntos con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, formado por la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB), PSOE y Cs. No fue porque votaran en contra o se abstuvieran, sino porque no asistieron a la cita. La oposición, formada por Guanyem SAB, PP y Vox, no pudieron acudir a la cita mensual por la «premura» de la convocatoria, como señaló ayer Ramón Orozco, portavoz de Guanyem SAB. «Se convocó el miércoles por la tarde y no nos pudimos organizar para faltar a nuestros trabajos», lamentó. El portavoz señala que la anticipación para convocar el pleno es «necesaria» porque todos los concejales compaginan su acta con otro trabajo fuera del consistorio. Aseguró que había «cientos de documentos para leer».

Sin embargo, el alcalde, de AISAB, Enrique Santafosta, se defendió asegurando que la ley le ampara y que el pleno se convocó de manera urgente para poder aprobar documentación y que esté dentro de plazo, como la extinción de la empresa Sabfes. Era fundamental aprobar este punto porque «es el que nos permitirá tener presupuesto el año que viene y no prorrogar más los de 2013», dijo el alcalde. Además, «solo había otros cuatro puntos más en la orden del día, entre los que había dos modificaciones de crédito».