La Pobla de Vallbona realiza pruebas de coronavirus a empleados municipales

La Pobla de Vallbona, 20 de abril de 2020. El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona realizará pruebas de COVID-19 a los trabajadores del consistorio que se encuentran más expuestos. El test se hará a cerca de setenta trabajadores que no están acogidos al teletrabajo y que realizan su trabajo de manera presencial.



La prueba de COVID-19 la realizarán en primer lugar los policías locales que trabajan esta semana, protección civil, la atención domiciliaria de los Servicios Sociales, conserjes, la Oficina de Atención al Ciudadano y aquel personal que está trabajando de manera diaria en los edificios municipales.



Las pruebas se realizarán entre martes y miércoles a través de la empresa SERMESA, responsable de la salud de los trabajadores, y será un test rápido, que consiste en una analítica para comprobar si se han generado anticuerpos por haber superado la enfermedad, si se tiene activa o por el contrario no se ha estado en contacto con el virus.



El alcalde de la Pobla ha señalado que las pruebas de covid-19 no eran posibles hasta ahora, pero dado que la empresa SERMESA ya dispone de material para hacerlas "el objetivo del Ayuntamiento es que se puedan hacer a todos aquellos empleados públicos que se encuentran en primera línea de trabajo para ayudar a contener el virus y que las personas estén trabajando con seguridad".





El PP pide mascarillas para toda la población

El Partido Popular de La Pobla de Vallbona reclama al equipo de gobierno comandado por Compromís laPara la portavoz municipal popular, Mari Carmen Contelles, "en estos momentos una respuesta rápida y eficaz es fundamental para poder minimizar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus. La coalición liderada por Compromís debe dejar a un lado debatir sobre si es competencia de unos o de otros y. Ante la falta de respuesta de otras administraciones debe priorizar la protección de los vecinos y las vecinas de La Pobla de Vallbona y obtener por su propia cuenta mascarillas y test rápidos"."Ya que hasta ahora la coalición formada por Compromís, PSPV, CUPO y Contigo se está mostrandopionera en la actuación municipal contra el coronavirus, esperamos que al menos tenga la humildad de llevar a la práctica lo que otros consistorios de la comarca están haciendo por sus vecinos y vecinas", ha asegurado Contelles.Sin embargo, el alcalde ha respondido a Contelles asegurando quea todos en un municipio con las características de la Pobla". Desde la Pobla se están repartiendo miles de mascarillas a sectores como el comercio, transporte y servicios básicos empresas que tienen que trabajar.

Garcia ha pedido a la portavoz popular, Mari Carmen Contelles, que abandone el populismo en que lleva instalada desde hace años y que con esta situación tan grave para la salud de los vecinos aporte algo en vez de restar. El alcalde ha señalado que a cada medida que se toma por parte del gobierno y se comunica a la oposición, "Contelles está presentándola como una iniciativa propia pero llevada a extremos no realizables".

