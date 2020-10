La abstención del PSOE (11) a la moción presentada por el grupo l'Esquerra de Riba-roja ha imposibilitado que el espacio concebido como «La cebera» llevo el nombre de Guillem Agulló, el joven Maulet asesinado hace 27 años por un grupo fascista.

En el comunicado, Esquerra Republicana explica que votaron a favor los concejales de Compromís y Riba-roja Puede, mientras que la moción contó con los votos en contra de PP, Cs y Vox. "Con el pretexto de 'El lugar es lo de menos', el alcalde Robert Raga ha facilitado que decayera la moción. Una vez más, Raga ha querido desviar la atención y que el grupo socialista aparezca como gente seria que negocia", lamenta el partido en un comunicado.

En el escrito, ERPV señala que no se les pidió más información sobre por qué se solicitaba el cambio de nombre y utilizar el de Guillem Agulló para este espacio. Sin embargo, "el equipo de gobierno nos ha hecho llegar esta misma tarde la propuesta de cambiar la moción y pedir una calle para Guillem", señalan en un comunicado.

Desde l'Esquerra de Riba-roja "no hemos aceptado la propuesta en la medida que aceptar una calle cualquiera puede comportar que el nombre de Guillem vaya a parar en cualquier calle no habitado, o en un polígono, tal como pasó en València ciudad, donde se le puso el nombre del joven de Burjassot en una calle de los jardines de Viveros".

El concejal de l'Esquerra, Rafa Gómez, remarcó que "ante la demagogia habitual de los partidos derecha, no es comparable la radicalidad de aquellos que luchan defendiendo los derechos fundamentales con aquella que justamente ataca los derechos. No podemos consentir que se le ponga el nombre en cualquier calle, como pasó en València, que el nombre de Guillem está dentro de los jardines de Viveros" y criticó que ya no sirve "el debate gastado y antiguo que planteaba el PP y VOX en la línea que todas las radicalidades son condenables".

Desde l'Esquerra se ha propuesto espacios alternativos como son el Pabellón o el Polideportivo y que fácilmente podría ligarse al nombre de Guillem Agulló, que era deportista de élite en natación. El equipo de gobierno se ha negado a negociar alternativas asegurando que "era mejor que el lugar concreto lo negociara una comisión o la Junta de Gobierno".

La presidenta de l'Esquerra de Riba-roja, Neus Calabuig, ha lamentado el resultado de la votación. "Una vez más el PSOE del pueblo se esconde detrás las excusas para no hacer el que hace falta que, en este caso, es rendir homenaje a Guillem. Si decidimos poner su nombre a la Cebera, es justamente porque es el lugar donde nos encontramos la gente joven deRiba-roja y, por lo tanto aquellas que condenamos el fascismo y trabajamos para hacer una Riba-roja mejor".

En el partido creen que tras el reconocimiento del Senado, las Corts y la Generalitat de Cataluña, además de la película recién estrenada "La muerte de Guillem", "no podemos dejar que se juegue con el nombre de Guillem Agulló, más todavía después de que el pasado 25 de enero, el padre de Guillem visitara Riba-roja y tuviera que soportar los insultos y las vejaciones de la extrema derecha del pueblo y de València, que se dio cita a las puertas del Castell".