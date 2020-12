Los juzgados de Llíria han aplazado durante dos meses 31 de los 38 desahucios previstos para el próximo miércoles en dos bloques de viviendas de La Pobla de Vallbona y que afectaban a un total de 94 personas, entre ellas 25 menores, tres discapacitados y una mujer embarazada.

Estos dos bloques, según han informado responsables de la PAH, están ubicados en la calle San Sebastià y Argila de la citada localidad y eran propiedad, hasta su reciente transmisión, de una entidad bancaria española, que los vendió a un fondo de inversión.

Fuentes del Consistorio de La Pobla de Vallbona han explicado a EFE que el juzgado ha atendido las alegaciones presentadas por el equipo de Gobierno, con informes de servicios sociales, sobre la situación de vulnerabilidad de 31 familias.

El desahucio previsto se aplaza durante dos meses, un tiempo en el que el Consistorio, en colaboración con la Generalitat, tratará de buscar alternativas habitacionales para las familias afectadas. El Consistorio no tiene información respecto a las 7 familias restantes, que no estaban en situación de vulnerabilidad y que, posiblemente, hayan decidido abandonar el inmueble. En declaraciones a EFE, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, José Luis González, ha asegurado que esta entidad lleva semanas acompañando a los afectados para que interpongan reclamaciones en el juzgado, y que todavía no han recibido ninguna notificación al respecto. "Tenemos información que indica que estos desahucios se podrían haber paralizado ya, aunque no estaremos tranquilos hasta que no veamos una resolución por escrito", ha indicado. Por otra parte, González ha indicado que la entidad propietaria de los bloques de viviendas ha estado ofreciendo "hasta 4.500 euros por familia para que abandonen los pisos".