Los 8 concejales de la oposición de Benaguasil (PSPV, Millorem Benaguasil, Compromís y Ciudadanos) han solicitado esta mañana la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir la dimisión del concejal Stephane Soriano por su posible intermediación en la reactivación del PAI del Molí Nou por parte de un fondo inversor donde participa su pareja sentimental a través de su empresa, Himin Solar. Además, exigen que se den explicaciones claras sobre todo el proceso iniciado en 2018 con el fondo inversor israelí y que se ha mantenido al margen de la ciudadanía hasta septiembre de 2020.

Así, la convocatoria del pleno recoge tres puntos en la orden del día: la primera, la reprobación del edil. La segunda, solicitar la creación de una comisión informativa para esclarecer las negociaciones relativas al PAI del Molí Nou, donde los concejales han pedido que además de los técnicos municipales también asista algún representante de Himin Solar.

Por último, en el tercer punto exigen que se cumpla con la recomendación del Síndic de Comptes donde aconsejaba que se diera acceso a todos los concejales al sistema de gestión electrónica del ayuntamiento para poder consultar los escritos presentados de salida y entrada, además de consultas como el padrón.

Según ha podido saber este diario, el alcalde Ximo Segarra acepta la convocatoria de este pleno. Es más, según ha trascendido de la reunión del equipo de gobierno que se ha celebrado esta tarde, los populares quieren instar a la oposición a que repruebe a la totalidad del gobierno y no únicamente a Soriano al entender que las actuaciones de grupo "siempre van en grupo", como señalan fuentes conocedoras de la reunión.

Insisten en los argumentos que esgrimió el propio Soriano en su defensa, y es que "la finalidad de cualquier gobierno municipal es buscar todas las posibilidades de inversiones sean quienes sean y vengan de donde vengan para que lleguen proyectos a sus municipios", apuntaron las mismas fuentes.

Así, hoy se ha presentado por registro de entrada la solicitud y ahora el equipo de gobierno debe admitir a trámite esta petición. Si el alcalde del PP, Ximo Segarra, no lo calendariza, lo convocarán el encuentro telemático dentro de 15 días hábiles a partir de hoy. Si no, una vez terminado el plazo, se contarán diez días hábiles para convocar automáticamente el pleno a las 12 del medio día.

Los ánimos están caldeados en la localidad del Camp de Túria en torno a la vinculación que Soriano pudiera tener en esta gestión. En el PP avalan a su edil y creen que al no haber en firme ningún contrato administrativo, no ha cometido ninguna irregularidad ni ha caído en la incompatibilidad por su cargo. De hecho, el propio concejal ha insistido en su inocencia y en que no intermedió en esa operación más allá de poner en contacto a la empresa Himin Solar con el ayuntamiento.

Por su lado, en la oposición, Millorem Benaguasil creen que se ha ocultado desde el primer día las gestiones con este fondo (que se han producido desde 2018) ya que informaron por primera vez de esas conversaciones en septiembre de 2020, cuando se habían producido diversas reuniones, incluso en Benaguasil, con presentantes del fondo de inversión israelí y de la empresa de la pareja de Soriano. Un agravio en toda regla para los principios de concurrencia competitiva por la vinculación sentimental entre un concejal y el gerente de una empresa interesada.