Nàquera inicia los trámites para que el Arzobispado devuelva la ermita

Poco más de un mes después de conocer la relación de inmuebles que la Iglesia ha inmatriculado como propiedades, Nàquera ya se ha puesto en marcha para recuperar lo que consideran que es patrimonio suyo: la ermita de San Francisco de Asís, en la entrada del municipio y epicentro de las fiestas patronales.

Así, el Ayuntamiento de Nàquera, a través de una providencia del alcalde, Damián Ibáñez, ha solicitado tanto a la secretaría municipal como al departamento de Patrimonio toda la información relativa a la ermita. Está inscrita en el registro de Massamagrell, donde se adscribe este inmueble, y el ayuntamiento necesita recabar toda la información posible del catastro para redactar un informe y comenzar con las gestiones.

Por lo pronto, ayer mismo el alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, contactó con el vicario episcopal Víctor Camilo Bardisa, del Port de Sagunt, para emplazarle a una reunión donde informarle de los planes municipales y exponerle los motivos para que Nàquera quiera recuperar su ermita. Ibáñez quiere que el proceso sea desde el diálogo y en ningún caso quiere enfrentarse al arzobispado.

«Como alcalde, mi obligación es recuperar como bien patrimonial esta iglesia. Además, en esa ermita tenemos un retablo de Bonifacio Ferrer, de valor incalculable, además de ser el lugar donde celebramos bodas y bautizos y nuestras fiestas más importantes, con la pujà i la baixà de San Francisco de Asís en Romería», explicó Damián Ibáñez.

Nadie la registró, era de los vecinos

Según explica el primer edil, la ermita fue una construcción hecha por los abuelos y bisabuelos de los naquerenos, donde cada uno aportó lo que tenía. Desde las propias tierras hasta los materiales y la mano de obra. Fue a principios de siglo XX: en 1912 hubo una primera construcción que se derrumbó solo un año después. Así que en 1917 volvió a ponerse en marcha el proyecto que terminó en 1921. Solo un año después hay imágenes que ya muestran las aglomeraciones de gente en su alrededor, en un montículo de la Serra Calderona con vistas privilegiadas del entorno.

«En ese momento, nadie se acordó de registrarla porque era de los vecinos, sin más. El párroco anterior al actual, Joaquín Llorens, en aquel entonces, en 2010, fue y la registró a nombre de la Iglesia», explica el alcalde. Desde entonces ha estado inmatriculado a nombre del Arzobispado de València sin que nadie reparara en ello. «Ahora, con la publicación de los inmuebles por parte del Gobierno se ha destapado y lo único que podemos hacer es comenzar el papeleo para que vuelva a ser, ahora de forma oficial, del pueblo», considera Ibáñez.

Preguntado por cómo es posible que el consistorio, como tantos otros, no supiera a nombre de quién estaba la ermita, Ibáñez reconoce que era algo que «se daba por hecho». «Hasta que alguien no ha ido al registro nadie lo había pensado. No es que el arzobispado pueda desmontarla y llevársela, pero ahora que lo sabemos, lo natural es devolverla a los naqueranos», concluyó Ibáñez.