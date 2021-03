Una protesta pedirá reactivar la variante sur de Pedralba

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pedralba ha pasado de las palabras a los hechos: de reivindicar la necesidad de ponerse en marcha con la construcción de la variante, a exigirlo en la puerta de la institución que debe dar el primer paso, la Diputación de València. Así, la alcaldesa Sandra Turégano se concentrará frente al consistorio provincial para exigir que reactive el proceso para ejecutar la variante, que se detuvo en el pago de los terrenos expropiados pese a que ahora, según defiende la alcaldesa, «todo está en orden».

El levantamiento de actas previas se realizó en septiembre pero todavía no se ha abonado a los vecinos la cantidad correspondiente hasta que no se cierre el ejercicio de 2020, algo que en el consistorio llevan esperando desde hace varias semanas. Hasta entonces, no se puede hacer uso de los remanentes que servirán para pagar a los vecinos, tal como señalaron fuentes de la diputación.