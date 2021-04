El Ayuntamiento de l’Eliana homenajeó este sábado a Ancor Montaner, ganador de la cuarta edición del concurso ‘Maestros de la Costura’. La recepción oficial, cumpliendo las medidas de seguridad, contó con la presencia del alcalde Salva Torrent, así como toda la corporación, y familiares y amigos del joven de 28 años, licenciado en Bellas Artes y profesor de pintura en el Taller Artesano de la localidad.

Tras el acto a puerta cerrada, donde Ancor firmó en el libro de honor del Consistorio, comenzó el reconocimiento donde el primer edil entregó al ganador de Maestros de la Costura unos detalles, además de destacar “lo orgullosos que estamos de ti” y que “hayas conseguido que todo el pueblo te siguiese”.

Para Ancor, visiblemente nervioso, el recibimiento “y el apoyo de todo el pueblo es el premio más grande que he conseguido”. El chico aseguraba que “no hay persona que me pare por la calle y me muestre su apoyo”. Ancor admitió que acudió al concurso “con la idea de aprender de los más grandes y ahora, no solo he ganado, sino que tengo el afecto y el reconocimiento de todos”. En este sentido, resaltó que “no habría llegado hasta aquí sin l’Eliana, que siempre me ha apoyado y doy las gracias por haber nacido aquí”.