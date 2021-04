La diputación se inclina por seguir el dictamen del CJC y frenar la variante

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la idoneidad o no de proseguir con la variante sur de Pedralba ha afianzado, aún más, las posiciones a favor y en contra de la obra de los actores implicados: el gobierno de Pedralba acogiéndose a la legalidad de la obra, como remarca el CJC, para que no se paralice, mientras los ecologistas y Compromís celebran que el órgano aconseje suspender la construcción de la vía que irá sobre el parque natural del Túria. La Diputación de València, promotora de la infraestructura, en medio, inclinándose por la suspensión tras conocer el veredicto del Jurídic. «Es momento de no precipitarse y actuar con criterio y sentido común, basándonos en un dictamen que desbloquea la compleja situación en la que nos encontrábamos y nos recomienda ser prudentes pese a reconocer que esta institución ha hecho las cosas bien desde que se aprobó un proyecto que cumple la ley», señaló el diputado de Carreteras, Rafa García.

De su declaración se extrae que abogan por cumplir con la recomendación del Jurídic de «desistir o suspender» la construcción de la variante sur por la incertidumbre que produce el futuro próximo, que pasa por la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural del Túria y cuya normativa podría prohibir esta vía y, por tanto, poner en un aprieto a la institución provincial. García celebra que «por fin haya un criterio jurídico» que saca de la inseguridad legal en que se encontraban, «provocada por la indefinición de la Conselleria de Medio ambiente», que no ha sido clara desde que se reactivó el proyecto en 2019, tras tres años paralizado por la modificación del PORN. Pese a todo, García aboga por solucionar «de forma urgente» el grave problema que sufren los residentes, «impulsando unas obras que saquen el tráfico del casco urbano».

A falta de saber qué proyecto puede ser al que se refiere, y si la diputación buscará una alternativa al trazado, lo cierto es que el «problema» al que García se refiere es al paso de 1,2 millones de vehículos anuales que transitan por el centro de Pedralba cada año, como se esforzó ayer su alcaldesa, Sandra Turégano, en recordar. Insistió en una de las dos conclusiones que saca el Jurídic, la de que el proyecto es totalmente legal tal como la normativa se configura hoy, «por lo que nada obstaculizaría en términos jurídicos que la diputación continuara con su tramitación».

El PORN, un «futurible»

Para Turégano, el CJC debe pronunciarse sobre asuntos jurídicos, porque sobre la oportunidad o no de una obra «debe ocuparse la Administración». Tanto el Jurídic como ahora la diputación se acogen a que la aprobación del PORN podría cambiar la situación legal de la vía, pero ese visto bueno «se producirá o no, es un hecho futurible, indeterminado y no probado», apuntó la alcaldesa. Además, califica de «incompetentes» a los responsables de la conselleria de Emergencia Climática que dirige Mireia Mollà porque hace cinco años que suspendieron el proyecto para modificar el PORN «y todavía no lo han aprobado; si tan importante es proteger la zona, que hubieran suspendido en 2016 el proyecto y buscaran alternativas».

Sin embargo, en la postura diametralmente opuesta se encuentra la plataforma En Defensa del Paisaje de Pedralba y Compromís, cuya concejala en Pedralba, Mercedes Cuesta, declaró estar muy contentos con a resolución porque significa que las políticas medioambientales «se toman en serio». Presentarán una moción en el ayuntamiento para que se construya sobre algunas huertas un vial que descongestione la vía principal y se deje de un solo sentido para evitar el cruce de camiones, además de solicitar medidas para la pacificación del tráfico rodado en el centro.