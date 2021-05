«La ciudad debe ser del peatón, el vehículo no es la prioridad»

¿Cómo ha afectado la covid-19 a la Pobla de Vallbona?

Somos un pueblo intermedio, ni estamos en el área metropolitana ni estamos aislados. En general, podemos hacer un balance positivo, sin olvidar los 1.700 positivos desde marzo del año pasado y las 24 personas fallecidas, 9 de ellas en residencia. Faltaron medios, se implantaron restricciones y creo que ahora hemos aprendido la lección: no confiarse. Los servicios públicos han dado la cara y ahora encaramos otra realidad y el ambiente mejorará. Aunque no sea perfecto, el sistema público ha funcionado.

¿Cómo están gestionando la vacunación?

El pabellón está listo para la vacunación masiva, pero hasta que no haya suficientes dosis no se pondrá en marcha. Por ahora se están vacunando en Paterna.

¿Han echado de menos a la conselleria de Sanidad?

La relación ha sido buena. Algunos aprovecharon para decir que querían más datos, pidiendo informes, pero no nos podían dar más información que la que ofrecían, todo lo demás era personal. Se podría haber hecho mejor, pero no tenemos queja dentro del desborde. ¿Podría haber funcionado mejor la atención telefónica? Seguro que sí, pero han sido meses muy difíciles.

¿Dónde ha afectado más la crisis económica?

Al no haber turismo de playa, la afección ha sido para la hostelería, la cultura y el ocio. Además de los 500.000 euros del Plan Resistir, hemos añadido 600.000 euros municipales para ayudas, como la contratación en empresas, que salen del remanente. En total, 1,1 millones.

¿Han aumentado la población en las zonas residenciales y de chalés?

Aquí, ni en la crisis económica ni durante la pandemia hemos dejado de crecer. Suavemente, pero crece. Hemos detectado que esas segundas residencias se han convertido en primeras. No podemos cuantificarlo, pero se nota.

¿Han percibido el interés en instalarse allí nuevos residentes?

Sí. Cada año el padrón crece en 400 personas. También se ve en la construcción de vivienda, se dan un centenar de licencias de unifamiliares al año. Hacía tiempo que no pasaba y han subido las transacciones en parcelas para viviendas aisladas. Es el mismo fenómeno de la época del boom pero más controlado y suave, es un crecimiento de fondo y estable, no ha afectado la pandemia.

Sin embargo, hay un grave problema para con el alquiler.

Hemos pasado de alquilar viviendas por 250 euros a pagar hasta 400 o 500 euros y hay mucha gente que se queda fuera, es prohibitivo. Unos optaron por irse a sitios más baratos y otros se aprietan el cinturón. Estamos pagando ayudas al alquiler del 50 %, y hemos actuado frente a problemas de desahucio junto a la conselleria y la PAH. Tenemos otras 20 viviendas que gestionamos para emergencias sociales y una bolsa abierta para que las viviendas paradas se cedan al alquiler.

Está revolucionando el trazado urbano de la Pobla...

Todos los cambios que se hacen en un primer momento generan una reacción. Algunos le ven la ventaja, pero otros no. Creo que es positivo y a nivel comercial es ventajoso sacar el tráfico pesado al exterior del centro. Es un cambio de mentalidad y movilidad, y la gente normalmente lo agradece. Otros se quejan y está bien también. Hay gente que ha pedido la zona azul de Poeta Llorente para la calle Colom. La ciudad debe ser del viandante, el vehículo debe llegar a todas partes pero sabiendo que no es el prioritario.

¿Qué futuro le espera a la Casa Bernal de Teodor Llorente?

El resultado de la votación ha decidido que se le de un uso sociocultural. Habrá una zona de biblioteca y estudio, un fondo bibliográfico de Llorente, salas de exposición y conciertos.

¿Cuándo estará operativo el trinquet?

Esta semana ponían la fachada. A finales de mayo estará terminado y a principios de junio podría funcionar el bar.

¿Se presentará a una tercera legislatura?

Si mis compañeros quieren sí, si hay otro candidato, me aparto. Cuando haya alguien que tenga más ganas que yo, sin problemas me quitaré. Una tercera legislatura no es lo que más me gustaría pero lo aceptaría si así lo quieren y mientras tenga salud y energía, pero más allá de eso, no. Doce años es una barbaridad, la regeneración es buena.