«Ninguna administración estaba preparada para una pandemia»

¿Qué balance hace de la pandemia?

Nos ha enseñado mucho, para lo bueno y lo malo. Hay dos vertientes: la primera, las más dura, ha sido perder 26 vecinos, gente conocida que no podemos recuperar. Esa dureza nos ha marcado y no lo podremos superar. La otra vertiente ha sido vencer la brecha digital en la Administración. En 2018 pusimos en marcha la plataforma electrónica y desde mitad de 2019 ya nos había dado buenos resultados. Cuando el 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma, a la semana siguiente todo el funcionariado trabajaba desde casa, a excepción de algunos servicios necesarios de forma presencial. Ahora el reto es la vacunación, que tenemos ya listo el pabellón municipal para los residentes y los de Loriguilla.

Usted se contagió ese mismo mes.

Es el segundo análisis que quería hacer. Me ingresaron el 23 de marzo y cuando salí, creamos una comisión covid-19 junto al centro de salud y los portavoces de todos los grupos. Hemos mantenido alrededor de 32 encuentros desde entonces, ha sido muy importante esa cogobernanza para llegar a acuerdos en materia económica y sanitaria. Gracias a eso hemos estado muy por debajo del nivel de contagios en la comarca y en la autonomía. Cogimos mucha conciencia de lo que pasaba, fuimos de los primeros pueblos en distribuir mascarillas de algodón hechas por vecinas y vecinos. 40.000 mascarillas de casa en casa, en centros de salud, en residencias. La solidaridad que vimos y hacer caso a las normas ha dado muy buen resultado.

¿Qué problemas se encontró en el camino?

Vimos la brecha digital que había entre nuestra población. Repartimos 30 tablets con acceso a internet a familias para que sus hijos pudieran seguir las clases en casa. Implementamos el programa El teu ajuntament amb tu, con el que llevábamos a domicilio comida, fármacos o cualquier cosa que nuestros mayores o los confinados necesitaran.

¿En qué ha derivado la crisis económica?

Se destruyeron 1.700 puestos de empleo. Ahora lo hemos reducido y estamos en 1.600. Así y todo, nuestro sector industrial del área logística ha funcionado muy bien, nos ha hecho aguantar bien la crisis. No hemos tenido bajada de ingresos, al contrario, la captación de impuestos por parte de los residentes y las empresas ha sido similar al de 2019, lo que muestra que el sector industrial ha capeado la crisis.

¿Y los sectores más afectados?

A ellos se ha destinado, entre RibActiva y el Plan Resistir, más de 700.000 euros directos a pequeños comercios y autónomos.

¿Cuál ha sido el peor momento del año?

La tercera ola, en Navidad, donde murieron más vecinos que en todo el año. Tuvimos 1.100 contagios, es muy duro como alcalde ver cómo vecinos de 70 años se morían, entre ellos el presidente de nuestro partido, José Hervás.

¿Y el más ilusionante?

Cuando repartimos las 40.000 mascarillas. No había en ningún sitio, la gente no tenía acceso a ellas. Me emocioné mucho, venía de estar hospitalizado. No se cuántas vidas se habrán salvado gracias a ese trabajo de las mujeres que las cosieron y gracias a la desinfección de los agricultores por las calles.

Vamos a invertir en una nueva ciudad deportiva con pistas de atletismo y de ciclismo, además del nuevo trinquet Robert Raga - Alcalde de Riba-roja

¿Les ha faltado información por parte de las autoridades?

Lo hemos notado, pero hay una excusa lógica y de sentido común. No hay que culpar a nadie: no estábamos preparados, ninguna administración, y si gobernara el PP diría lo mismo. Nos hubiera gustado tener más información, claro, pero si alguien la daba y no se trataba bien, podía ser contraproducente y señalar a los contagiados.

Echando la vista atrás, ¿cambiarían algo de lo que han hecho?

Tendríamos que haber formado una comisión entre alcaldes, centros de salud, departamento y conselleria. También hubo reuniones que tendríamos que haber hecho de forma telemática.

¿Cuáles son las próximas inversiones que va a realizar el ayuntamiento?

Una de ellas, la nueva ciudad deportiva, porque tenemos una demanda brutal como las pistas de atletismo y de ciclismo, un trinquet municipal nuevo que vamos a hacer sostenible y accesible. Ahora hemos comprado el área del Pacadar, donde irá el centro de salud. Además, allí se instalará la inversión que va a realizar la Conselleria de Políticas Inclusivas con el Pla Convivint: un centro de día de mayores, una residencia para personas con diversidad funcional y un centro de inserción laboral para jóvenes. En esa zona habrá un parque público para niños y mayores, un lugar del jubilado y un ágora para la cultura. Se generarán 100 puestos de trabajo.

Riba-roja, demás del casco urbano, cuenta con 12 urbanizaciones…

Otro de los retos que tenemos es la conexión con ellas. Tendremos una vía ciclopeatonal para conectarlas todas excepto La Reva, que depende de la Diputación. El transporte público también las unirá a todas con las estaciones de metro.

¿Qué otros servicios reivindican?

Nos queda desdoblar la CV-370. El compromiso de la diputación era hacer una autovía desde la rotonda de la Llobatera y Els Pous hasta la A-7. Ese tramo de un par de kilómetros se colapsa cada día. En 2022 creo que podremos hacer algo. Además, la CV-374 que va de Riba-roja al área industrial que pasa por Loriguilla queremos una rotonda y una infraestructura aérea que elimine también los colapsos, de forma que se acorten los tiempos del transporte logístico.

La vivienda se presenta como otro problema.

Hemos constituido la Agencia Municipal de la Vivienda que depende de Urbanismo y trabajamos tanto para realizar en suelo público viviendas de VPO y para que los constructores privados muevan el suelo para nuevas promociones para rentas pequeñas, pisos asequibles para trabajadores y para jóvenes.

¿En qué invertirán los fondos de Reestructuración de Europa?

Tenemos proyectos muy potentes que siguen con el cambio de modelo de ciudad que aprobamos en 2012 con un proyecto de la Universitat de València. Uno de ellos es el Génesis Túria, que restaurará el parque fluvial del río en nuestro término municipal, eliminando la caña en 7 kilómetros. Vamos a reestructurar el CIEF, que dirigirá una plantación botánica en la zona. Habrá un edificio de FP para Educación Ambiental y agricultura de proximidad. También presentaremos Riba-roja Respira, un proyecto de 2,6 millones de absorción de CO2 en áreas industriales con la plantación de miles de árboles y reutilización del agua.

También hay pendiente una actuación en el Barranc dels Moros.

Sí, la adecuación de toda la zona. Es un proyecto transversal para realizar un recorrido verde que conecte con la estación de metro y con el Parque Natural del Túria por valor de 4 millones. También se incluiría en los fondos de Reestructuración, como la implantación de electrolineras en todas las urbanizaciones y el programa Arrels, por el que se enseñará en los centros educativos cultura, historia y medio ambiente de Riba-roja.

¿Cómo cree que se resolverá el calendario fallero?

Cada pueblo tenemos nuestro cromosoma, tenemos una reunión la próxima semana con los presidentes locales. Se pueden hacer en septiembre porque el plan de vacunación esta funcionando bien y la inmunidad de rebaño se podría tener a finales de agosto. Es una buena noticia, pero a nosotros en septiembre nos pilla en fiestas patronales, del 1 al 14. Lo discutiremos la semana que viene, se puede hacer más hacia octubre.

¿Se presentará a una tercera legislatura?

Di mi compromiso para ocho años, pero la pandemia lo ha cambiado todo. Estamos centrados en eso y en la crisis económica, pero en otoño plantearemos qué vamos a hacer de cara al futuro. Todo es novedoso y hay que reflexionarlo bien.