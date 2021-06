L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat el II Certamen Literari LiteraTúria de la localitat en les modalitats de narrativa i poesia juvenil i adulta les obres del qual es podran presentar fins al proper 30 de juny. Els originals que presentaran els participants s’hi podran escriure en valencià i en castellà per als quals hi haurà sengles lots de llibres per als guanyadors en cada categoria.

L’edició de l’any passat va tindre una bona acollida per part del públic, amb un total de 85 obres presentades d’autors arribats des de tots els racons d’Espanya, a més a més d’altres de Mèxic i Argetina. És per això que en l’edició d’enguany s’ha continuat amb la mateixa línia de potenciar l’alta participació de l’any 2020, especialment pel que fa al públic més jove.

L’organització del Certamen ha previst una modalitat en poesia per a participants juvenils –des de 14 a 18 anys- i un altre d’adults, sense cap limitació en edat. A més, la modalitat de relat també tindrà els vessants juvenil i adult. Caldrà que cadascuna de les obres presentades siguen originals i inèdites, de tema lliure i sols s’hi podran presentar un treball per categoria i modalitat.

Quant a les normes específiques de la modalitat de poesia, el conjunt de versos haurà de tindre una extensió d’entre 50 i 80 versos, mentre que els relats hauran de ser narracions breus, amb un mínim de quatre fulls i un màxim de huit. Els participants menors d’edat hauran de presentar-hi, a més, una sol·licitud amb l’imprès d’autorització dels tutors legals o dels pares.

El certamen es desenvoluparà en diverses fases, en una primera s’estableix el 30 de juny com a data màxima per a la presentació dels originals, a continuació hi haurà un termini per a la valoració de les obres dels autors participants que tindrà de l’1 al 30 de juliol propers i, finalment, el proper 15 d’octubre d’enguany se celebrarà el lliurament dels premis de les obres guanyadores en el decurs d’un acte públic.

Els membres del jurat del certamen seleccionaran fins a un màxim de tres treballs per cadascuna de les categories previstes i, a continuació, s’hi proposarà un únic guanyador en cada categoria. Els premis o els finalistes, fins i tot, podran ser declarats deserts a criteri del jurat i també s’hi podran fer esments dels treballs i originals que consideren adients.

Els premis que s’hi concediran al II Certamen de Riba-roja de Túria consistiran en 450 euros en metàl·lic per a les modalitats de poesia i narrativa adults mentre que els primers premis de la categoria juvenil serà de 250 euros en total, tant en narrativa com en poesia. Pel que fa als segons finalistes en cadascuna de les modalitats rebran un lot de llibres d’autors locals, amb un valor màxim de 60 euros.

El jurat del certamen estarà format per 5 persones relacionades amb el món de la cultura, l’educació i la literatura, a més d’un treballador municipal de l’àrea de Cultura que hi actuarà com a secretari en el moment de veredicte. Els membres tindran en compte a l’hora d’avaluar les obres la qualitat literària i poètica, l’estructura, l’estil, l’argument, els personatges, la prosa i els recursos poètics emprats, entre d’altres qüestions.

La regidora de Cultura de Riba-roja de Túria, Záfira Pérez, ha remarcat “la bona acollida que va tindre l’any passat la primera edició d’estos premis i per això ens ha empès a continuar en la mateixa línia, tot potenciant el caràcter difusor de l’estima de la literatura i les lletres entre els nostres joves i, per això, hem preparat un certamen amb un afany per augmentar-ne el nombre de participants i la qualitat de les obres”.