«La logística ha crecido porque el miedo al contagio se ha sumado a la comodidad»

Con miedo e incertidumbre. Nos cogió a todos por sorpresa, no teníamos libro de instrucciones para saber cómo gestionarla. Teníamos reuniones todas las semanas y hemos mantenido la compostura semana tras semana. En Navidad se disparó la incidencia, pero se controló la situación pronto.

¿Cuál diría que ha sido el peor y el mejor momento?

El peor momento el fallecimiento de dos vecinas. Somos 2.000 habitantes y nos conocemos todos, con una de ellas tenía una relación casi familiar. Fue muy duro. Por eso, el mejor momento fue ver cómo se empezaba a vacunar a nuestros residentes más mayores. Supimos

que podía terminar esta pesadilla.

¿Cómo ha sido la relación con las autoridades sanitarias?

Ha sido cordial desde el inicio de la pandemia. Mostramos la voluntad de cooperar entre administraciones. Hubo momentos tensos porque nos cerraron el centro de salud y fue difícil, lo cerraron porque no contaban con personal suficiente. Una vez mejoró la situación no entendíamos por qué los mayores tenían que ir hasta Riba-roja. En verano éramos el único pueblo de la comarca que no tenía centro de salud. Lo peleamos con cartas a la conselleria, firmas y reuniones con Manises y al final conseguimos que se abriera.

Pero en enero lo volvieron a cerrar.

Por lo mismo, falta de personal otra vez.

¿El polígono cesó su actividad o pudo funcionar?

Funcionó bien porque tenemos empresas de logística que han crecido mucho durante la pandemia. Antes de la covid-19 funcionaban muy bien por la compra por internet, por comodidad, pero ahora hay un crecimiento exponencial porque a esa comodidad se suma el miedo al contagio. No han vivido ese palo. Hay empresas alimentarias y de suministro que lo han notado más.

¿Confía en que pronto se pueda desarrollar el sector 11 y 12 ?

El sector 11 es una realidad y el 12 lo será, somos un municipio con una ventaja competitiva para las empresas, pero necesitan la confianza y la seguridad en la Administración y creo que se la hemos dado. El sector 11 llevaba casi 20 años parado, pero es una buena noticia el consenso político, que las empresas vengan a invertir y que lleguen a acuerdos con los propietarios del terreno. Todo esto dinamiza el sector, crea empleo y riqueza para Loriguilla.

Un proyecto de la UV ha propuesto crear una gran zona verde para hacer amable el polígono. ¿Se podrá implementar pronto?

Cuando hablamos de competitividad también hablamos de infraestructuras, jardines, limpieza y vigilancia. Con ese concurso de ideas, el ganador implementará el proyecto cuando se desarrolle la zona industrial, y queremos que la zona verde será la protagonista. El constructor que haga la obra tendrá que contemplar esta zona verde que genere paz, tranquilidad y bienestar, que amortigüe la contaminación y favorezca la sostenibilidad.

Han instalado placas fotovoltaicas sobre el consistorio. ¿Habrá en algún lugar más?

Sí, en el centro de salud , a través de las ayudas del Ivace.

Y respecto a los parques solares, ¿Tienen alguna oferta?

Por ahora no. Requeriría de un estudio. Nuestro compromiso con el medio ambiente es firme, pero hay que ver el enclave donde les gustaría instalarlo.

¿Qué servicios faltan?

Desde el foro de la A-3 nos hemos reunido con el Consell, la diputación y Fomento para mejorar los accesos a nuestras áreas industriales de la A3 y la A7. Ha dado sus frutos porque tenemos un proyecto definitivo de la diputación para un puente que enlace directamente con la autovía, evitando la rotonda y las congestiones de cada mañana. Venimos tiempo reclamando también el servicio de pediatra.

Es su primera legislatura completa como alcalde, y una de las pocas alcaldías de Cs. ¿Qué balance hace de estos dos años?

El balance es positivo, se han hecho muchas cosas y me siento arropado por mi partido, no puedo decir lo contrario.