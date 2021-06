Una empresa noruega se instala en Llíria para convertir plástico en diésel

Una nueva empresa prevé instalarse próximamente en el Polígono Pla de Carrases, en Llíria. No es una industria convencional: se trata de una compañía noruega que utiliza el plástico no reutilizable, aquel que queda en los vertederos sin usar, en energía. Es decir, a través de un reciclaje químico no contaminante, convierte el plástico en aceite diésel para uso doméstico o como combustible de barcos, entre otros usos.