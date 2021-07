La concesionaria del servicio, Aqualia, junto con el Ayuntamiento de Llíria, ha mejorado en los últimos años el rendimiento de la red de abastecimiento de agua potable en el municipio, en la que la empresa ha llevado a cabo un sistemático programa de detección de fugas para evitar pérdidas innecesarias de agua, tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones, que ha servido para incrementar la eficiencia de las infraestructuras y reparar aquellas fugas que se han localizado en diversos puntos de la localidad.

Por ello, la Concejalía del Ciclo del Agua que dirige Elena Jiménez, en su afán de seguir promoviendo un buen uso del agua este verano y concienciar a la ciudadanía, propone una serie de consejos básicos para un mayor ahorro de este recurso escaso y valioso, como son: Cerrar el grifo cuando no lo estemos usando, no regar cultivos con agua de la red pública y hacer uso de redes alternativas de pozos o del Canal Principal, no verter agua en la calle o conservar la de las piscinas.

En este sentido, Jiménez ha apuntado que “hacer un uso correcto del agua es responsabilidad de todos. Gastar más de lo estrictamente necesaria no supone mejora de la calidad de vida. Por ello, pedimos simplemente hacer pequeños gestos que racionalicen su uso, utilizando solo la que sea estrictamente necesaria”.

Elegir la ducha en vez del baño para el aseo, emplear un recipiente con agua para lavar el coche y no la manguera, utilizar grifos regulables y comprobar que queden bien cerrados o aprovechar los programas de consumo reducido en los electrodomésticos, son algunas pequeñas acciones cotidianas que contribuyen a paliar el déficit hídrico que tenemos en nuestra Comunitat.

En esta línea, una de las principales preocupaciones de Aqualia y el Ayuntamiento de Llíria es la optimización del sistema distribución, “así como contribuir a que la sociedad adquiera mayor sensibilidad respecto a la escasez del agua y el compromiso que hemos de tener con el planeta y sus recursos naturales”, ha señalado la concejala.

De esta manera, se ha lanzado la campaña de ‘Pequeños gestos, grandes ahorros’, “porque las acciones individuales que podamos llevar cada día con la gestión del agua en los hogares son de vital importancia en el conjunto de la ciudadanía”.

Apoyando la consecución de los ODS

La gestión del ciclo integral del agua sigue siendo uno de los factores clave para alcanzar el éxito en el camino hacia el desarrollo sostenible. Naciones Unidas declaró el periodo 2018-2028 como el Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible”. De esta manera, la sociedad cuenta con un marco de actuación para acelerar el cumplimiento del ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento” y sus respectivas metas, aunando esfuerzos para afrontar los desafíos relacionados con el agua y, con ello, el resto de los objetivos de la Agenda 2030.

El agua es de vital importancia para el desarrollo sostenible. Por ello, el Ayuntamiento y Aqualia están integrando los ODS en el centro de su estrategia para propiciar el cambio mundial impulsado Naciones Unidas y así generar soluciones, medidas y hechos concretos que faciliten la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.