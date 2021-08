Igualdad en lo más alto

La aventura se vive desde la cuna. Jaume Peiró tiene 20 años, nació y creció en La Pobla de Vallbona y su familia formaba parte de un Club de Montaña donde él no tardo en inscribirse. A los 15 años ya competía en escalada. Algo similar a Álex Gonzalez, madrileño de 18 años cuyas actividades extraescolares se llevaban a cabo en rocódromos. Por eso no es de extrañar que cuando se conocieron, buena parte de su relación ya estaba afianzada, al menos la que tenía que ver con alcanzar las cumbres. De su unión y de su pasión nació el proyecto Couple Climbers: llevar la reivindicación de los derechos LGTBIQ+ a los picos más altos del planeta.

El último hito conseguido ha sido en Perú. La expedición ha durado seis semanas para abrir una vía nueva vía en Chaupi Huanca, en la quebrada de Rurec. Este nuevo camino para los escaladores lo han llamado «Big Fighter» (Gran luchador), en conmemoración a todos los niños y niñas que tienen cáncer, como es el caso del hermano pequeño de Álex. El trabajo para abrir estaba vía de 750 metros duró cuatro días y tres noches, que durmieron colgando, para conectar con la cumbre, una hazaña que antes fue intentada por un grupo de Argentina y otro de Ecuador y no lograron acometer. «Queríamos dedicárselo al hermano de Álex, que ha superado un cáncer y dos meningitis. Se mantiene fuerte, es un gran deportista y está animado», explica Jaume a este diario con el ruido de fondo de un tren que asciende al Machu Picchu.

Para llegar hasta este punto, a más de 5.000 metros de altitud, se necesita invertid varias semanas de aclimatación. Por eso el campamento base lo establecieron en Hatun Machay, a 4.500 metros de altitud, desde donde hicieron otras expediciones para entrenarse hasta dedicarse a abrir la vía del Big Fighter.

«Ha sido el trabajo físico y psicológico más importante de nuestra carrera, el que nos llena de más orgullo», afirma Jaume. Sin embargo, no duda en responder que la cumbre principal que han alcanzado ha sido «la de sentirnos libres de amar a quien queremos y vivir la vida que deseamos vivir». «Uno de los objetivos cuando creamos Couple Climbers era poder dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en el deporte. No hay referentes, no los hemos tenido y son necesarios, no todo el mundo puede vivir una relación con naturalidad», lamenta el escalador de la Pobla.

Ahora, esta pareja se consolida a pasos agigantados en las redes sociales como creadores de contenidos para marcas que busquen tener ese valor añadido del apoyo a la diversidad. «Hacemos un llamamiento para que las marcas que apuesten por un futuro más igualitario trabajen con nosotros y apoyen nuestros proyectos», explica Jaume.

Esos proyectos les han llevado a Francia, Italia, Patagonia, Jordania, México, Marruecos, EE.UU o Canadá. El año pasado completaron la Integral de Peuterey, la arista más larga de Europa, con cumbre en el Montblanc.

A pocos días de regresar a España, Jaume confiesa que seguirá trabajando, esta vez frente al ordenador, «buscando financiación, la organización de próximos viajes y expediciones y la comunicación en redes de todas nuestras aventuras».

En la primera imagen, Jaume y Álex posan en la Cima Grande di Lavaredo, en las Dolomitas. A la izquierda, una de las rondas de aclimatación en Perú, en la quebrada de Llaca. Abajo, Jaume y Alex pasean por Potrero Chico, cerca de Monterrey, en México.