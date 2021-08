Mollà apuesta por recuperar la alternativa a la variante de Pedralba

Se han cumplido los peores pronósticos para Pedralba. Ayer, el pleno del Consell aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural del Túria, que acaba con cualquier pretensión de construir una ronda que bordee el municipio por el exterior y evite el tráfico de camiones por el casco urbano. Este proyecto invadía terrenos que tras la aprobación del plan forman parte del parque natural, por lo que esta vía, tal y como fue concebida, no podrá construirse. Sin embargo, la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, fue clara ayer en rueda de prensa: «Tenemos que hablar de cuánto dinero cuesta la alternativa y todas las administraciones [Conselleria, diputación y ayuntamiento] trabajaremos para que se pueda asumir», afirmó.

Mollà recordó que el Túria es uno de los pulmones más importantes para los valencianos y recordó que esta infraestructura tuvo proyectos alternativos «encima de la mesa y se descartaron porque costaban más dinero». Además, emplazó a «ponerse de acuerdo» para hacer una infraestructura que es «necesaria» pero que debe poder conjugarse con la protección del entorno del Túria.

«Lo importante hoy es que catorce años después se aprueba el PORN, el documento tenía una carencia histórica desde 2007 y se dejaba fuera del Túria zonas incluidas en la Red Natura 2000», sentenció Mollà.

Lo cierto es que había dudas de si ayer el pleno del Consell aprobaría definitivamente este documento o lo pospondría a septiembre. Finalmente dio luz verde al documento con los preceptivos informes, tanto el Económico-financiero como el del Consell Jurídic Consultiu.

La postura ratificada por el Consell ayer no gustó al Ayuntamiento de Pedralba, quien ha batallado por la construcción de la variante desde hace años. Ayer, la alcaldesa Sandra Turégano no ocultó su malestar al comprobar que con el plan aprobado su aspiración de sacar el tráfico del centro no se verá cumplida ni a corto ni largo plazo. La opción de Mollà de buscar una alternativa implica pasar de nuevo por todos los trámites administrativos y burocráticos que llevarán años.

Por eso, ayer Turégano afirmó que extenderá la querella por prevaricación a la consellera Mollà, si bien el juzgado ya ha abierto diligencias previas contra el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y contra Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática, responsables en una y otra administración de la ejecución y aprobación de la variante.

La implicación de Mollà en esta causa, señaló a este diario ayer la alcaldesa Turégano, responde a las declaraciones que realizó en una conversación interna por WhatsApp con miembros de su partido y cargos en las administraciones donde afirmó que desde su órgano de gobierno ya se había hecho «todo lo que era posible» para alejar la carretera del Parque Natural del Túria, tal como informó Valencia Plaza hace unos días. «No se entiende que se apruebe un PORN para frenar una carretera», lamentó la alcaldesa.