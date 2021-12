Llíria espera amb moltes ganes la celebració d'estes festes nadalenques, encara que sense oblidar que la realitat sanitària continua obligant a actuar amb prudència. Per a continuar gaudint d'este període d'oci i retrobament, l'Ajuntament ha elaborat una intensa oferta cultural revestida de totes les garanties, amb una infinitat d'activitats sempre amb la major seguretat possible.

Esta oferta cultural, a més, permetrà recuperar alguns esdeveniments tradicionals que es van vore obligats a ‘desaparéixer’ al 2020 per la pandèmia, com l'habitual Cavalcada dels Reis Mags que plena de llum i color els carrers del municipi edetà en la vesprada del 5 de gener.

El consistori s'ha marcat, com a principal premissa, oferir un nadal en família a l'abast de tots. Per això, la localitat comptarà amb activitats que podran gaudir majors i menuts en perfecta harmonia: musicals familiars que recrearan grans èxits de la cinematografia infantil, com ‘El Reino del León’, o vesprades temàtiques on els protagonistes seran les xiquetes i xiquets, com la gran festa ‘La fàbrica dels Reis Mags’, amb multitud d'espectacles i canta jocs.

A esta programació nadalenca, cal sumar els concerts especials, en esta època de l'any, de les societats musicals edetanes. En esta ocasió, la Banda Primitiva, la Unió Musical, les orquestres de pols i pua El Micalet i l'Agrupació Musical Edetana Vicente Giménez, la Banda UDP i el Grup de Danses ‘El Tossal’ mostraran les seues respectives actuacions nadalenques, amb peces seleccionades per a delectar a majors i xicotets amb concerts amb un clar toc dinàmic i familiar.

No obstant això, Llíria és conscient que el seu atractiu turístic se situa més enllà del vessant cultural. El teixit comercial, un dels grans motors econòmics de la localitat, ha treballat perquè la ciutadania edetana puga trobar el millor regal possible per als seus sers estimats sense la necessitat d'eixir de la localitat. Esforç compartit també per l'hostaleria i la restauració del municipi, que tractaran que els seus clients degusten, a través d'una experiència intensa però segura, els millors plats de la seua gastronomia.

Si transites per qualsevol racó de Llíria, podràs comprovar que ja es respira il·lusió. El teixit sociocultural del municipi és conscient que, després d'un 2020 on les llums van brillar més aviat poc, és el moment de començar a recuperar l'esperit nadalenc des de la responsabilitat i la solidaritat. Així que no ho dubtes: si vols gaudir d'un especial nadal en família, aposta per Llíria.