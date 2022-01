Las comarcas del interior devolverán 235.000 euros de las ayudas Resistir

Las ayudas económicas para paliar los efectos de la covid-19 en el tejido empresarial han llegado, pero no todas se han repartido. En concreto, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han devuelto 9,3 millones del dinero transferido por el Consell y la diputación a las arcas públicas al no haber podido ser repartido. En el caso de las comarcas del interior de la provincia, el montante asciende a 234.582 euros, y las razón fundamental es que los solicitantes no cumplían con los requisitos del Plan Resistir.

Así, Chiva tendrá que retornar 62.951 euros de los más de 400.000 euros que le asignaron. Le sigue Pedralba, que devolverá 40.460 euros (ya ha reintegrado algo más de 25.000 euros) y Nàquera, que le han sobrado 40.003 euros. Fuentes municipales del consistorio chivano apuntaron a que no se ha podido asignar toda la subvención porque los solicitantes no cumplían los requisitos o porque no se han presentado más empresas en las distintas convocatorias lanzadas.

En este sentido, la alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, recuerda que algunos municipios, como el suyo, optaron por solo hacer una convocatoria y en la segunda inyección de fondos fueron los mismos establecimientos los que percibieron la ayuda. «A todos los solicitantes se les repartió 2.000 euros en dos momentos, pero ya no se podía acceder a más. El resto de la subvención se tenía que devolver», explica Turégano. Esa decisión se tomó en municipios donde la hostelería era el sector más afectado y estaban muy localizados los demandantes.

En el caso de Nàquera, el alcalde Damián Ibáñez recuerda que el dinero que debe devolverse «es porque no ha podido asignarse a los solicitantes al no cumplir con los requisitos», explicó, en la misma línea que Maria Ángeles Beaus, alcaldesa de Villar del Arzobispo: «Se aludieron gastos por un valor determinado en las facturas pero luego no pudieron justificarse», señaló.

En el caso de Riba-roja de Túria, que percibió 615.098 euros, una de las ayudas más elevadas, solo han devuelto 16.503 euros. En este caso, el consistorio sí que hizo una segunda convocatoria al Plan Resistir que abría la subvención a otros comercios como floristerías, tiendas de alimentación o otros servicios que de una u otra forma se vieron afectados por la pandemia.

Benissanó devolverá 3 céntimos

De todos los municipios que solicitaron estas ayudas del interior valenciano, es Benissanó la que más cerca ha estado de cuadrar sus solicitudes de ayuda con lo recibido: solo tendrá que retornar 3 céntimos, parecido a Requena (56 céntimos), Alborache (4 céntimos) o Tuéjar (10 céntimos). Esto se produce, según las fuentes consultadas, porque la estimación de subvenciones necesarias para cubrir los daños en estos municipios se correspondieron a la realidad, ya que a la hora de justificar las pérdidas, estaban todas en regla y tal como figuraba en la solicitud.

Llama la atención La Pobla de Vallbona, ya que al tratarse de una gran ciudad con un elevado número de establecimientos hosteleros y comercios, solo tendrá que devolver 1,14 euros. Justo al contrario que Olocau, que es un municipio pequeño pero deberá devolver 12.085 euros. Otros municipios que figuran en el listado son Alcublas, Chulilla, Venta del Moro, Caudete de las Fuentes, Higueruelas y Gestalgar.