Després d'un any sense celebrar Sant Antoni, Bétera ja ultima els preparatius per a gaudir d'aquesta tradicional festa en la localitat amb molta precaució i prudència. La setmana vinent la pólvora, un dels senyals d'identitat del poble de Bétera, serà protagonista al costat del foc dels actes festius en honor a Sant Antoni.

“Continuem mantenint vives les nostres tradicions. La Foguera de Sant Antoni és una festa molt celebrada pels nostres veïns i veïnes, en la qual les penyes coeteres estan totalment implicades i on el foc i la pólvora són protagonistes al costat de les nostres Obreres i Majorals, en uns dies en què els carrers de Bétera s'omplin de llum i color amb meravellosos actes pirotècnics que demostren, una vegada més, que Bétera és un poble coeter, ha manifestat l'Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío.

Activitats programades

Com ja és una tradició en el municipi, des del divendres 21 i fins al diumenge 23, Bétera festejarà en honor a Sant Antoni amb un programa d'actes que començarà el divendres amb la Passejà a les 19:30h que eixirà des de l'Avinguda Constitució fins a la plaça de l'Església. En aquesta Passejà, on els coets ja començaran a ser protagonistes de la festa, participaran les Obreres i Majorals així com les penyes coeteres de Bétera: Amics del coet, Fogoners 1.5, Vol Lliure i Fills de la Pólvora. A aquesta comitiva s'unirà un Correfoc a càrrec de l'associació Foc Seguit de Xeraco. Que al seu torn, estarà acompanyat al ritme de la música de l'associació cultural Xe que burrà i la batucada de l'associació cultural Tro de Bac.

Tot perquè, tal com indica el regidor de Festes, Manuel Pérez, “aquesta celebració és molt nostra. El component del foc i la pólvora el vivim ací des de molt xicotets i és una festivitat que anima als veïns i veïnes a participar sempre. És d'agrair la gran faena, esforç i il•lusió de tots els que fan possible aquesta festa cada any”.

Encara que enguany s'han suspés les típiques calderes de Sant Antoni, el dissabte 22, el foc seguirà present amb les proves dels coets, una demostració de llum i color que il•luminarà el cel de Bétera i omplirà els seus carrers de la característica olor de pólvora. D'aquesta manera, l'inici de les proves serà a càrrec de Amics del Coet a les 18:00h, per a continuar a les 19:00h amb el torn de Fogoners 1.5 i Fills de la Pólvora. I a partir de les 20:00h seguirà amb Vol Lliure. Ja entrada la nit, a les 23:30h, les Obreres i Majorals culminaran aquesta demostració amb l'encesa de la foguera de Sant Antoni.

Després de l'espectacle pirotècnic al voltant de la foguera que caracteritza aquesta celebració serà moment per a la música. A les 01:00h l'orquestra La Mònaco amenitzarà als veïns i veïnes en Albereda.

La fi de festa arribarà el diumenge 23 amb la Benedicció dels animals realitzada per D. Vicent Bataller, rector de l'Església de la Puríssima Concepció i que congregarà a nombrosos veïns i veïnes amb les seues mascotes en l'Albereda a les 12:30h. Una benedicció organitzada per la Confraria la Dolorosa.

Protecció i seguretat

A més de la regidoria de Festes, des de l'àrea de Seguretat Ciutadana ja es treballa en un dispositiu especial per a aquesta celebració que conjugue la seguretat amb la festa i que permeta el compliment de l'actual normativa sanitària. “Recomanem actuar sempre amb prudència i sentit comú, cal no oblidar que la covid-19 segueix entre nosaltres i cal continuar complint amb la distància de seguretat, evitar les aglomeracions, mantindre una bona higiene de mans, evitar el contacte físic i usar la mascareta en tot moment”, ha subratllat el regidor de Seguretat Ciutadana, Julio Inés.

Al seu torn el regidor de Festes ha indicat que “per a les proves de coets s'ha establit un control d'aforament, fluxos de persones, distància de seguretat, ús de mascareta, higiene i desinfecció. I a més s'han delimitat els espais destinats als espectadors per a facilitar el compliment de la distància de seguretat i reduir, així, el risc de formació d'aglomeracions als voltants dels esdeveniments programats”.