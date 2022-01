L'independent Carlos Martínez i Elisabet López, del Trail Morvedre, es van adjudicar el triomf en la prova regna del Trail 3 Pics Les Rodanes de Vilamarxant, que va resultar un èxit de participació amb tots els dorsals esgotats des de fa setmanes. La cita esportiva va ser retransmesa, per primera vegada, en directe a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Vilamarxant perquè familiars, amics i veïns disfrutaren d'una de les grans proves de trail de la Comunitat Valenciana.

En la prova de 28 quilòmetres, Carlos Martínez va emprar 2 hores, 25 minuts i 19 segons per a emportar-se el triomf en esta competició, que recorre el Paratge Natural de Les Rodanes, un dels grans pulmons de la província de València. Alejandro Juárez, del CE Outdoor Natura Moncada, i Santiago Carner, del Trail Morvedre, van completar el podi en categoria masculina. Mentrestant, en la general femenina, Elisabet López, que va marcar un temps de 2 hores, 49 minuts i 52 segons, va avantatjar en quasi dos minuts a la seua perseguidora Saleta Castro. Eva María García, del Green Power Sports Team, va completar el podi.

Altres modalitats

D'altra banda, en el Rapittrail, de 14 quilòmetres, Francesc Cabrero, de la Universitat Politècnica de València, es va emportar el títol en la cita organitzada pel Club d'Atletisme de Vilamarxant en col·laboració amb l'Ajuntament. Cabrero, que va entrar en meta després de 50 minuts i 43 segons, va superar a Francisco Luis Rizo, de la Universitat Miguel Hernández, i Arnau Rosaleny, de la Universitat de València. En categoria femenina, María Ángeles Aguilar, de la Universitat Politècnica de València, va aconseguir el primer lloc amb un temps d'1 hora, 18 minuts i 11 segons. Marta Ferriol, del Paterna Runners Club, i Ana Ortega, del Lobos Trail Valencia, van entrar a un i dos minuts, respectivament, de la guanyadora.

Finalment, Julio Zarzo, del CA Vilamarxant, va ser profeta en la seua terra per a emportar-se el triomf en la prova d'iniciació de huit quilòmetres després de 34 minuts i 5 segons. Zarzo, després d'una carrera espectacular, va batre a Ángel Nogales, del Green Power Sports Team, i Francisco Mata, de l'Álex Campos Team, que es van veure superats per la seua fortalesa. Mentrestant, en dones, The Kenyan Urban Way va ser el club protagonista, ja que els dos primers llocs van ser per a les seues atletes Mónica Vivo i Mónica Pilco. Sonia Collado, del Club de Muntanya CXM València, va ser tercera.