La reunión a dos bandas entre la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática y la Diputación de Valencia de esta mañana es un paso más en el largo recorrido político, urbanístico y judicial que lleva la Variante Sur de Pedralba. Hoy la consellera Mireia Mollà se ha comprometido a emitir un informe sobre la situación en la que se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) de la carretera en su encaje con el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria, un espacio por donde pasaría la carretera tal como se concibe hoy.

Mollà asegura que este informe servirá para que la diputación decida qué hacer con esta obra que podría infringir la normativa del parque natural tal como hoy está concebida. Por eso, tal como recomendó el Consell Juridic Consultiu hasta en tres ocasiones, la corporación provincial debe conocer la letra pequeña del PORN y Mollà ha sido clara: «El PORN dice abiertamente que deben priorizarse recorridos alternativos que no afecten al parque».

Sin embargo, las alternativas de esta obra fueron descartadas por su elevado coste y afección al terreno, mucho más complicado al norte de la población por los barrancos a salvar y los acuíferos que existen. Mollà no se ha manifestado sobre esta posibilidad de cambiar el recorrido y emplaza a la diputación y a Pedralba a esperar a revisar el proyecto y su encaje con la normativa.

De las declaraciones de la consellera se deduce que esta obra no puede ejecutarse tal como está planteada. Sin embargo, el posicionamiento choca con la intención de la Diputación de València, cuyo presidente, Toni Gaspar, prioriza y reconoce la necesidad de esta carretera pero no puede hacerse saltándose la ley: «Necesitamos la pronunciación de la conselleria que no se había producido hasta ahora, y si resuelven que afecta al PORN, tendremos que desistir», ha reconocido Gaspar.

La situación sobrevenida con la que se ha encontrado la Diputación de Valencia le pone en una tesitura delicada. Por un lado, la alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, tiene abiertos varios procesos judiciales contra ellos por inacción al entender que el proyecto cuenta con todos los avales y no se está llevando a cabo. Sin embargo, si la diputación comienza las obras, podría estar incurriendo en un delito al no cumplir con la normativa del PORN.

Un callejón sin salida donde este informe que ha prometido la Conselleria de Emergencia Climàtica espera arrojar algo de luz, pero como ha señalado Gaspar, «no podemos hacer milagros, me gustaría que se terminara, pero hay que ir paso a paso»

«Es un auténtico despropósito»

La alcaldesa de Pedralba ha asistido esta mañana a la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre pese a no estar invitada a esta comisión de seguimiento. Ha calificado de «auténtico despropósito» que está carretera no se esté ejecutando ya y ha afeado que ni el ayuntamiento ni los vecinos hayan sido invitados a participar.

«Estan intentando alargar otra vez el proceso y que caduque la DIA para no hacer la carretera, porque jurídicamente no pueden pararla al estar todos los permisos vigentes: si la quiere parar, que emita un auto administrativo y la prohíba», ha señalado Turégano.

La alcaldesa ha sido convocada el próximo martes a reunirse con la Consellera y su equipo técnico para informarle en persona de lo decidido en esta comisión de seguimiento.