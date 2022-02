El equipo de gobierno de San Antonio de Benagéber ha sacado adelante el presupuesto para 2022 que se eleva a 8,5 millones de euros. Lo ha hecho Aisab, PSOE y Ciudadanos con el voto contrario de los partidos de la oposición, para quienes estas cuentas "llegan muy tarde" ya que entrarán en vigor en marzo y no en enero.

"No han contado con ninguna participación ciudadana ni negociación con la oposición y aumentan el gasto de las retribuciones del equipo de gobierno hasta 378.000 €", señala Ramón Orozco, portavoz de Guanyem SAB. Además, denuncia que los presupuestos han sido informados desfavorablemente por Intervención del ayuntamiento al detectar que no coinciden los gastos de personal con la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el pleno y porque la propuesta de gastos "no es coincidente con el sumatorio del capítulo dos del estado de gastos del presupuesto obrante en el expediente", relata Guanyem SAB.

Para Orozco, "deberían haber entrado en vigor el día 1 de enero pero hasta finales de noviembre de 2021 no se inició el expediente. Al no estar aprobados antes del primer día del año hay que prorrogar el anterior, con todo el trabajo de modificaciones de crédito que supone dicha prórroga de las partidas presupuestarias. Y eso que el área económica del ayuntamiento se queja constantemente de la sobrecarga de trabajo que padecen y la falta de medios humanos y técnicos".

Además, critican que la mayor parte de los servicios están externalizados y superan el gasto de 4 millones de euros. Con estas privatizaciones "no se fomenta el empleo entre la ciudadanía ya que son empresas externas las que aportan su propio personal. Se observa un crecimiento en el presupuesto en dicho capítulo en relación con el año anterior de 187.198,73 €, un 4,79% más".

El importe final del Presupuesto 2022 se cifra en 8.471.267,35 euros y supone un aumento del 6,43% con respecto al 2021, que fue de 7.926.420,40 euros. Aumentan las aportaciones del estado y de otras administraciones lo que permite este incremento presupuestario.

“Para nuestra formación estos presupuestos no pueden apoyarse por todo lo expuesto: la opinión del técnico es desfavorable, contienen errores avisados y no corregidos, no atienden suficientemente necesidades perentorias como las partidas destinadas a la mejora del agua y el alcantarillado, de comercio y pymes, de bienestar animal, entre otras y no han sido ni participativos ni consensuados o negociados ni en un solo euro.” concluye Ramón Orozco, concejal y portavoz de Guanyem SAB, agrupación formada por Compromís, PlataformaSAB y Podem.