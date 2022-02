La Audiencia Provincial avala la cautela de la Diputación al no construir la variante de Pedralba y desestima el recurso del ayuntamiento

Las consecuencias de la construcción o no de la variante de Pedralba todavía se dejan ver días después de que la Conselleria de Emergencia Climática y Desarrollo Rural desaconsejara la construcción de esta infraestructura por su afección a las áreas de conservación del Túria, dentro de los terrenos protegidos como Parque Natural. Este diario ha tenido acceso a la decisión de la Audiencia Provincial de València, que ratifica el sobreseimiento de la querella por prevaricación que interpuso la alcaldesa, Sandra Turégano, contra el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, y la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, al considerar que se oponían a la construcción de esta carretera por motivos no justificados ni argumentados.

Por eso, la Audiencia desestima el recurso de apelación que interpuso el Ayuntamiento de Pedralba y le condena a pagar las costas del proceso. Además, los magistrados avalan la actuación de la Diputación de València -ejecutora de la obra- en este proceso y comprenden la "cautela" con la que se ha actuado a lo largo de ocho años para no incurrir en ningún delito contra el medio ambiente, siempre esperando la modificación de la normativa del Parque Natural y el permiso y visto bueno de conselleria para iniciar las obras.

"La instructora descarta la posible comisión de un delito de prevaricación porque la Conselleria de Agricultura ha expuesto las razones por las que se ha demorado la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria y también hay varios escritos remitidos a la conselleria [por parte de la diputación] reclamando la autorización medioambiental y comunicando su decisión de continuar la ejecución de la variante, así como la empresa adjudicataria, y se han aprobado las hojas de valoración de los depósitos previos a la ocupación e indemnización por rápida ocupación correspondientes al expediente expropiatorio", recoge el escrito. De hecho, la diputación terminó de comprar todos los terrenos por donde debía discurrir la carretera este pasado diciembre.

La Audiencia cree que el recurso "no puede prosperar" porque la decisión de paralizar la obra no es "arbitraria o caprichosa"

Además, la magistrada reconoce que la gestión de la diputación "puede ser objeto de legítimas críticas" y podrá decirse "que no había ningún obstáculo legal para que la diputación reanudara las obras". Sin embargo, cree que sus "cautelas" no parecen ser muestra de arbitrariedad, "pues la construcción de la variante no está exenta de conflictividad debida a la simultánea revisión del PORN, lo que teóricamente podría afectarle". Además, reconoce que la diputación pidió consejo al Consell Jurídic Consultiu, quien le recomendó que desistiera de la ejecución del proyecto.

Por último, el escrito de la magistrada afirma que el recurso "no puede prosperar" porque "no podemos soslayar que la suspensión de la ejecución del proyecto no fue caprichosa ni arbitraria" fue consecuencia de la orden de conselleria por la que se inició la revisión del PORN del Túria"