Las restricciones de movilidad que se impusieron para frenar la expansión del covid-19 tuvieron una consecuencia directa: las montañas valencianas se llenaron de senderistas que encontraban aquí una forma de salir de la ciudad. Sin embargo, eso provocó un aumento exponencial de accidentes en entornos rurales no siempre con buen acceso, lo que ha obligado a recurrir al helicóptero como única forma de llegar a la persona accidentada.

Los datos del Centro de Coordinación de Emergencias son reveladores: se produjeron un total 35 rescates efectivos en la provincia de València, pese a que el helicóptero fue solicitado muchas más. En concreto, en Los Serranos hubo 12 percances que necesitaron de esta unidad área, aunque solo se completaron cinco ya que el resto fueron anulados en el vuelo. El Camp de Túria fue la segunda comarca de la provincia donde más llamadas se hicieron, hasta ocho, pero solo en cinco ocasiones el helicóptero realizó su función.

Tal como se desprende del informe anual donde el 112 recopila cada una de sus intervenciones, la mayor parte de ellas se debió a accidentes producidos en el momento de la marcha. En Los Serranos, en el barranco de la Peñeta, se atendió a una mujer de 51 años que resbaló y no podía apoyar la pierna. Sus compañeros no podían bajarla de nuevo por peligro de resbalarse ellos, por lo que tuvo que asistir un helicóptero para transportarla. En otra ocasión, en el charco azul dell Chulilla, una persona se tiró desde arriba del acantilado y sus amigos no la veían, por lo que se desplazó una unidad aérea para buscarle.

En la Cueva del Diablo de Gestalgar, una mujer de 60 años se fracturó el pie derecho tras un resbalón y no podía caminar. En el camino de la Peña Cortada de Calles un hombre se cayó, se golpeó la rodilla y se desmayó del dolor, por lo que tuvo que ser auxiliado por un helicóptero.

Estas son algunas de las acciones que se llevaron a cabo, pero también se recibieron llamadas de asistencia sanitaria, como la que se produjo en la Hoya de Buñol en mayo para rescatar a un conductor que cayó con una hormigonera en el canal del río Magro, o en la Plana Baixa, cuando un motorista cayó por un barranco y solo se oían sus gritos pero no se le veía a él.

En el Camp de Túria, se produjeron accidentes como el de Gàtova, cuando una mujer de 45 años sufrió una reacción alérgica en mitad de la montaña y no podía respirar. También ciclistas, como un hombre que se fracturó la pierna en una pista forestal sin acceso a las ambulancias.

Algunas de las llamadas que movilizaron a los helicópteros de rescate fueron servicios que se anularon durante el vuelo. Posiblemente porque los servicios de emergencias más cercanos pudieron finalmente alcanzar a los accidentados con rapidez y no se requirió del rescate aéreo.

Para este tipo de búsquedas y rescates se cuenta con el helicóptero Victor-0 de coordinación de la Generalitat y el Victor-1 de Emergencias, ambos con base en el Aeropuerto de Manises. Además, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) también cuenta con dos drones y una cámara termográfica que pueden utilizarse en búsquedas de personas.

Pese a todo, los 35 rescates realizados en la provincia de València quedan muy por detrás de los 97 que se realizaron en la de Alicante, pero muy por encima de los 17 de Castelló.

Según afirma el Centro de Coordinación de Emergencias, los149 servicios de búsqueda, salvamento y rescate de personas de 2021, es un 26% menos que en el mismo período del año 2020.