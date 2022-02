El pleno del Ayuntamiento de Bétera aprobó ayer por unanimidad la proposición presentada por el grupo municipal por Compromís donde piden a la Diputación de València que ejecute la variante oeste de la localidad, una vía que discurriría en paralelo a la Avenida País Valencià y que descongestionaría el tráfico del casco urbano, sobre todo en esta vía que llega desde l'Eliana.

La corporación agradeció en el pleno del lunes "el esfuerzo" de la Diputación de València por construir de forma rápida y eficaz la ronda norte que ha sido toda una revolución en el municipio al sacar del centro a más de 12.000 vehículos que pasaban diariamente por la vía neurálgica.

Por eso, pide "un último esfuerzo" a la institución que dirige Toni Gaspar para incidir "no solamente en el colapso que se produce en la avenida País Valencià y calles adyacentes, sino también evitar el incremento de la polución y las molestias acústicas que se generan en el vecindario", señalan en la moción.

La posible obra no partiría de cero, ya que en 2008 la diputación realizó un estudio de viabilidad y posible trazado y un año después, de las tres alternativas técnicas propuestas, se consideró que la "Solución Centro" era la más adecuada, ya que no se alejaba mucho del casco urbano y, sobre todo, no tenía ningún impacto en una de las zonas verdes más grandes de la localidad, la conocida área recreativa de el Junqueral.

"Sabemos que se trata de otra gran inversión, por eso entendemos que este proyecto podría ejecutarse en fases. Así, solicitamos que se ejecute la salida de la zona sur y también la Solución Centro hasta el camí Llíria”, afirma Cristina Alemany, portavoz de Compromís per Bétera.

Cabe recordar que hace escasos meses se abrió al tráfico la variante norte de Bétera, una de las obras más grandes y estratégicas que ha realizado la diputación durante la legislatura. Se trata de un trazado de cinco kilómetros en el que la corporación ha invertido 15 millones de euros para desviar el paso de 12.000 vehículos diarios por el núcleo urbano del municipio, evitando el colapso y mejorando la seguridad vial.