El área de Igualdad del Ayuntamiento de Riba-roja participa por primera vez en la fiesta de San Valentín organizada por la asociación de festeros de la localidad, Fadrins, con la campaña “Amor con flow”, que pretende fomentar las relaciones sanas de pareja.

Para ello, se han diseñado una serie de acciones que pretenden llegar al público adolescente y juvenil de la localidad aprovechando la celebración de la festividad del día de los enamorados. Así, el departamento de Igualdad ha transformado la canción principal de la famosa serie de Netflix “La reina del flow” y bajo el mismo título que la campaña le ha dotado de una letra más respetuosa y menos machista.

La canción “Amor con Flow”, introduce palabras como respeto, admirar, sumar, valorar, no controlar, etc, que lanzan un mensaje positivo respecto a las relaciones sentimentales. “Queremos mostrar a los jóvenes, sobre todo ahora con los tiempos que vivimos en los que cada vez atendemos a chicas más jóvenes por violencia machista, que las relaciones de pareja no son como esas letras que canta el reggaetón. El amor no debe aguantarlo todo, no castiga ni condena, no es control ni una entrega total en la que pierdes tu identidad personal”, ha destacado la concejala de Igualdad, Lola Verdeguer.

Además y para que todos los asistentes a la fiesta de San Valentín puedan conocer la nueva canción, interpretada por los cantantes locales Enrique Marzo y Malena Moreno, se ha grabado un videoclip, con la participación de los festeros, que se proyectará durante la fiesta.

Por otro lado, se ha diseñado una cartelería ex profeso con el logo de “Amor con Flow” y con mensajes como “Quiero bailar contigo siempre que nos vayamos a respetar” y “Tienes el amor que nunca castiga”, que no sólo se va a poder ver en el recinto donde se celebra la fiesta, La Cebera, sino que se distribuirá también por los Institutos de Educación Secundaria de Riba-roja y por redes sociales.

“Nuestra intención es llegar a todo el público adolescente y joven del municipio porque es muy común en estas edades creer que tanto los celos como el control o la dependencia son una muestra de amor. Nuestro eslogan es “Respetar” y lo hemos impreso en las cintas para que cada vez que vean esa palabra en sus muñecas recuerden que el amor es respeto”, ha afirmado Verdeguer.

Photocall y Punto Violeta

En el acceso al recinto de la fiesta se ha instalado un panel a modo de photocall pintado por la artista local, Érika Medina, con la representación en graffiti de uno de los dos carteles identificativos de la campaña.

Además, desde el departamento de Igualdad se ha considerado oportuno instalar un Punto Violeta en el reciento de la fiesta donde especialistas en violencia de género repartirán mascarillas y pulseras con el logo de la campaña y el 016 y facilitarán información dirigida a la prevención y orientación sobre la violencia de género.