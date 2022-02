El Consistorio de Bétera ha mantenido una reunión esta mañana con el Director General de Infraestructuras de Derechos Sociales, Enric Juan, para reivindicar otra vez la falta de infraestructuras sociales en la localidad.

A este encuentro, que ha tenido lugar en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, han acudido la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío y la concejal de Derechos Sociales, María Segura junto a algunos de los portavoces municipales, Eva Martínez (Ciudadanos), Gloria Campomanes (Mas Camarena-Torre en Conill), Manuel Pérez (PP), Joano Baudés (Compromís) y Enric Álvarez (Compromís).

Durante la reunión el Equipo de Gobierno (PP, Mas Camarena-Torre en Conill y Ciudadanos) al unísono ha manifestado las necesidades en el municipio y ha reivindicado la construcción de un Centro de Día de Diversidad Funcional. Todo ello poniendo de manifiesto su voluntad de ceder a la Consellería terrenos municipales para su construcción. “Queremos facilitar al máximo el trabajo a la Consellería para que Bétera cuente con buenas infraestructuras que permitan atender a nuestra ciudadanía”.

Todo ello, para dar cabida a los más de 1.100 vecinos y vecinas de Bétera con diversidad funcional que, a día de hoy, carecen de servicios e infraestructuras acordes a sus necesidades. “No nos vamos a cansar de reivindicar lo que los vecinos y vecinas de Bétera necesitan y merecen. Contamos con cero infraestructuras sociales en el municipio y reclamamos igualdad de servicios e instalaciones para nuestra ciudadanía”, ha manifestado la Alcaldesa de Bétera.

Además el Equipo de gobierno ha calificado de injusto el trato que se le está dando a Bétera respecto de otros municipios que ya disponen de infraestructuras sociales y se les están aumentando “demandamos un reparto equitativo en la comarca Camp de Turia, nuestros ciudadanos no deberían de desplazarse cada día a poblaciones vecinas para ser atendidos”.

Residencia en Casa Nebot

A su vez, el Equipo de Gobierno se ha mostrado favorable, una vez más, a que se dé salida al espacio ubicado en el edificio de Casa Nebot para albergar una Residencia de la Tercera Edad que dé cabida a los vecinos y vecinas del municipio, “disponemos de multitud de residencias en nuestra población pero ninguna de titularidad pública, este espacio sería muy bien acogido por nosotros”.

Bajo esa misma línea, la concejal de Derechos Sociales, que día tras día se encuentra con la difícil situación de los vecinos y vecinas, ha señalado “necesitamos una solución real ya para Bétera” puesto que, tal y como ha explicado, “hasta el momento las gestiones han sido infructuosas en todos los sentidos. Aún no alcanzamos a entender por qué se paralizó el proyecto emprendido en la anterior legislatura para la ubicación de un Centro Integral de Mayores (CIM) que únicamente estaba a expensas del visado de la Consellería”.

Un centro que, a día de hoy, daría cabida a la población senior beterana en un espacio totalmente acondicionado que acogería servicios de peluquería, podología, fisioterapeuta así como espacios multifuncionales que permitirían todas las actividades para mayores de 65 años que se realizan desde la concejalía de Derechos Sociales.

El encuentro ha finalizado con una nueva promesa de la Conselleria de que en abril, mes en el que dispondrán de nuevos fondos, se evalúe por parte de una nueva comisión la situación de Bétera. Mientras que el Equipo de Gobierno ha lamentado dilatar una vez más en el tiempo una situación que se hace insostenible “nuestros más de 1.100 vecinos y vecinas no pueden seguir esperando en sus casas. No cesaremos en nuestras demandas, nuestra ciudadanía con diversidad funcional nos necesita y no vamos a dejarlos atrás”, han concluido.