Residentes de la Pobla denuncian las molestias de olores y vertidos de una vaquería en Bétera

Los residentes en las urbanizaciones de El Cerrao y Vistacalderona de La Pobla de Vallbona llevan dos años esperando a una resolución judicial que no llega. Interpusieron una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente en 2020 por las molestias que les ocasionaba una granja de vacas situada a 900 metros de estas zonas residenciales, en el viejo camino de Llíria. El vecindario afectado forma parte del término municipal de la Pobla de Vallbona; la granja, de Bétera. Esta explotación, reconocida por diversos galardones al bienestar animal, asegura que desde que tuvieron constancia de estas molestias, han tomado todas las medidas correctoras posibles para disminuir la afección de olores y ruidos que los animales pueden producir, y todas las pruebas medidoras han dado unos valores que se encuentran dentro de la normativa para este tipo de recintos. Mientras, el Ayuntamiento de la Pobla asegura no tener más competencia que apoyar a sus vecinos; el de Bétera no tiene constancia de ninguna queja o reivindicación vecinal al respecto.

En esta maraña de afectados, lo cierto es que los residentes de ambas urbanizaciones y, más en concreto, de El Cerrao, aseguran que la explotación está en suelo agrícola protegido y es difícil vivir en una zona "con los olores que producen las vacas, los ruidos y los vertidos". "El fiscal decidió enviar la denuncia por la vía penal, no por la administrativa", señala Vicente Luís Lledó, expresidente de la asociación vecinal de la urbanización. Primero contactaron con el Ayuntamiento de Bétera y la empresa para mantener una reunión a tres bandas y solicitar que cesaran las ampliaciones. "Sucedió todo lo contrario, hicieron la granja más grande", asegura Lledó. El Ayuntamiento de la Pobla asegura no tener más competencia que apoyar a sus vecinos; el de Bétera no tiene constancia de ninguna queja o reivindicación vecinal al respecto. El consistorio de la Pobla de Vallbona se ofreció a mediar, pero no sirvió de nada. De hecho, en el pleno del 21 de septiembre, la portavoz del PP en el municipio, Mari Carmen Contelles, preguntó por los avances que el ayuntamiento había realizado en esta materia y el alcalde, Josep Vicent García, reconoció que se han realizado requerimientos, informes y se ha trasladado al Ayuntamiento de Bétera que dirige Elia Verdevío, "pero no han hecho caso", aseguró el primer edil. Preguntado al consistorio beterense, aseguran no tener constancia "de ninguna queja o reivindicación vecinal al respecto". " A día de hoy, no tiene constancia alguna, ni por parte de la Consellería de Medio Ambiente ni de Salud Pública así como de instancias judiciales superiores", de que esta empresa esté incurriendo en generar molestias por olores, vertidos y ruidos, señalan fuentes municipales. Todas las pruebas dentro de los valores que marca la ley Mientras tanto, la granja More Holstein, aseguran haber acreditado desde hace dos años "que no se producen ni ruidos ni olores" con pruebas de olfatometría y medición de decibelios y los resultados entran dentro de la normativa, según asegura la empresa a este diario. Incluso se realizó un informe toxicológico de aguas tras la petición del Seprona, que sospechaba que podía haberse contaminado el barranco del Carraixet, próximo a la explotación, y los resultados fueron negativos. "Presentamos un informe pericial con pruebas tomadas en el barranco del Carraixet, realizamos todas las pruebas pertinentes para determinar que jamás ha habido contaminación porque los vertidos son los lixiviados que van a una balsa impermeabilizada y está controlada", asegura el abogado de More Holstein. La empresa defiende que se han realizado catas en todos los acuíferos de la zona para ver si se había contaminado la tierra y los pozos y todas las pruebas han sido negativas Además, se han realizado catas en todos los acuíferos de la zona para ver si se había contaminado la tierra y los pozos y todas las pruebas han sido negativas. Según apuntan, se levantó un muro de más de cuatro metros formados por balas de paja para amortiguar los ruidos generados por las vacas que molestaban a las urbanizaciones, además de utilizar un floculante para reducir el olor de los estiércoles líquidos y sólidos. Modificación en el PGOU Respecto a la posible ilegalidad del suelo que ocupan, el abogado de la empresa explica que se instalaron allí en 1997 comprando los terrenos. Solo tres años después se revisó el Plan General de Ordenación Urbana de Bétera y dejaron a esta explotación fuera de toda ordenación, señalando desde el ayuntamiento que el terreno era protegido. Sin embargo, las licencias ya habían sido emitidas y estaba en funcionamiento, por lo que se les permitió continuar con la actividad ganadera. En el año 2014, la empresa solicitó una modificación en el PGOU para poder regularizar los terrenos y fue admitida a trámite por la Conselleria de Agricultura en 2019, por lo que siguen esperando su respuesta. Una granja reconocida por el Bienestar Animal En plena polémica sobre las macrogranjas, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, visitó esta explotación ganadera que cuenta con casi 4.000 reses como ejemplo de macrogranja intensiva pero con calidad de vida de los animales. Debates a parte, lo cierto es que esta granja sí cuenta con diversos galardones otorgados por parte de Danone -empresa para la que producen la leche- por la sostenibilidad de la explotación, donde los animales disponen de suficiente espacio para moverse, además de plantar maíz en parte de la granja que después se usa para alimentar a las reses.