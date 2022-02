Sandra Turégano, alcaldesa de Pedralba, no evitó ayer mojarse y tomar partido en la batalla interna que el Partido Popular vive desde la semana pasada. Ella está con Ayuso, como dejó claro ayer domingo en un tuit que no dejaba lugar a dudas: "Me apasiona y me revuelve Isabel Díaz Ayuso y como afiliada y presidenta del PP de Pedralba, pido que se le respete y valore".

La presidenta madrileña se encuentra en el ojo del huracán junto a Pablo Casado tras la presunta factura irregular que cobró su hermano por la compra de mascarillas en China en el peor momento de la pandemia, por las que cobró una comisión de 55.000 euros. La sombra de una investigación privada a la presidenta por parte de Génova terminó por revolver la estructura interna del PP, que todavía hoy se intenta estabilizar con reuniones entre los barones, la ejecutiva y la presidenta madrileña. Aún sin esclarecer lo sucedido, los militantes del PP y algunos dirigentes han escogido un bando en esta guerra intestina. En el PP valenciano las consecuencias de este terremoto político también se han hecho notar y buena parte de los cargos se mantiene todavía en la prudencia. Sin embargo, Turégano, además de tenerlo claro, no lo ha ocultado: "Soy callejera, tabernaria y pandillera y en mi opinión, ELLA representa mejor que nadie los valores de nuestro partido que es el de la LIBERTAD", afirmó en sus redes sociales. Me apasiona y me revuelve @IdiazAyuso y como afiliada y presidenta del PP de Pedralba pido que se le respete y se le valore. Soy callejera, tabernaria y pandillera y en mi opinión, ELLA representa mejor que nadie los valores de nuestro Partido que es el partido de la LIBERTAD 💙 pic.twitter.com/8fX7ZmOcbt — Sandra Turégano (@SandraTuregano) 20 de febrero de 2022