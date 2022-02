El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado las bases que regirán las ayudas al transporte dirigidas a las familias que tengan personas con diversidad funcional y que tendrán una vigencia entre los años 2021 y 2024. Estas becas al transporte podrán alcanzar hasta un total de 500 euros al año para cada uno de los beneficiarios durante el periodo en el que esté vigente el programa.

Las bases tienen como objetivo principal fijar las ayudas destinadas a atender las necesidades sociales y apoyo a las familias de Riba-roja de Túria con algún miembro con diversidad funcional, entre las que cabe citar aquellas ayudas y prestaciones económicas que se han destinado a paliar o resolver los problemas de movilidad expresados por el impedimento social de acceso a una educación o tratamiento específico.

Las familias destinatarias de estas ayudas deberán cumplir los requisitos que se marcan en las bases para recibir las ayudas económicas. Entre estos requisitos cabe citar la necesidad de estar empadronados en Riba-roja de Túria, tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acreditar la condición de alumnos durante los años 2021 a 2024, no tener acceso a otras ayudas de la administración, aceptar las condiciones de la intervención social si se requiere y el resto de requisitos contenidos en la ley General de Subvenciones.

La concesión de las ayudas conlleva una serie de obligaciones, entre las que cabe citar la obligación de realizar la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos, someterse a las actuaciones de comprobación, acreditar que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y reintegrar la cantidad si fuese necesario.

Las bases del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria marcan, también, las causas que se establecen para aquellos casos en los que se denegasen las ayudas en caso que así lo dictaminase el órgano competente, como el caso de no cumplir los requisitos exigidos, la falsedad de los datos declarados por la persona solicitante, no haber completado la documentación solicitada o no haber justificado la percepción de las ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado “el compromiso que tiene este ayuntamiento y este equipo de gobierno por continuar atendiendo las necesidades de las personas con diversidad funcional, tal y como hecho en los últimos años, por ello, seguiremos fijando la misma línea de destinar más recursos económicos y humanos para atenderles como se merecen”.