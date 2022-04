Javier López ha tenido esta mañana un accidente con su vehículo en el Camí de Llíria, en el término municipal de Nàquera, a la altura del polígono industrial Los Vientos. Las dos ruedas con sus llantas se han pinchado y desencajado y tendrá que repararlas. Su incidente es uno más de los que se contabilizan cada día en este camino por donde pasan turismos, camiones y transportes agrarios. Esta semana un motorista sufrió un accidente muy importante en ella, pero es que, según el Ayuntamiento de Nàquera, se calcula que un centenar de accidentes menores se producen al mes en esta carretera.

Los socavones son una dinámica, sobre todo en este tramo. La lluvia incesante de los últimos meses agrava la situación, porque ensancha los agujeros y los convierte en una trampa para los conductores, porque disimula la profundidad que en algunos casos alcanza los 10-15 centímetros. Los hay por los dos lados de la vía, por lo que en algunas ocasiones las cuatro ruedas del vehículo tienen que atravesarlos, lo que obliga a frenar y parar en una carretera por donde discurre un tráfico continuo.

Se trata de una vía pecuaria que gestiona la Conselleria de Agricultura, porque ese es el uso inicial para el que está concebida. Sin embargo, es un atajo entre municipios de Bétera, Náquera, y Olocau para desplazarse hasta la costa donde está Massamagrell, Albuixech, Meliana y todos los polígonos industriales que existen en el área, así como los campos de cítricos por los que discurre la vía. Es el viejo camino que unía Llíria con Sagunt y que las autovías tendrían que haber limitado su uso al ganadero y agrario, pero la congestión de las grandes vías desplaza a los vehículos por estas carreteras.

Competencias autonómicas, reparaciones provinciales

El hartazgo es total, como explica Javier López, que usa esta carretera cada día. El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez, confirma la desesperación por el continuo goteo de accidentes. "Está más que he reventado. En el consistorio nos hemos hartado a reparar socavones, pero no tenemos competencia y en Intervención no nos dejan destinar más fondos a esta carretera, que es de la conselleria de Agricultura", explica el primer edil. Tenía la esperanza de que fuera reasfaltado con la construcción de la ronda de Bétera, pero no sucedió, y los problemas se han agravado con el tiempo. "Las reclamaciones al ayuntamiento son constantes y al final pasará una desgracia", lamenta, y asegura que los reventones de rueda alcanzan el centenar cada mes.

El consistorio repara constantemente estos socavones hasta que Intervención ha llamado la atención porque la vía no es de su competencia, por lo que no puede ejecutar obras, ni quiera menores, en ella

Según ha podido saber este diario, la reparación del asfalto la llevará a cabo una tercera administración: la Diputación de València. En la Conselleria de Agricultura explican que se encargan de la gestión administrativa de las vías, pero en este caso, "tiene un uso de carretera de enlace, y por tanto diferente al históricamente asignado a estas vías", que es el del paso del ganado. Confirman que será la diputación quien asuma la reparación de las obras con la autorización de esta conselleria.

En el área de Carreteras que dirige Rafa García, esta carretera se encuentra dentro del Programa de Caminos de Interés Territorial. Se trata de una iniciativa que surgió este año precisamente para dar servicio a este tipo de vías que quedan en un limbo administrativo y nadie se hace cargo de ellas, pese a que vertebran el territorio porque unen municipios. El Camí de Llíria a Sagunt está dentro de esta actuación, pero no se realizará pronto, ya que por delante hay otros caminos prioritarios según los criterios establecidos por los técnicos de carreteras. Se calcula que no se reparará antes de un año, ya que hay que firmar un convenio con Agricultura, ayuntamiento y particulares y posteriormente licitar y ejecutar la obra, por lo que los usuarios de esta vía tendrán que seguir circulando con cuidado por ella cada día.