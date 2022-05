Investigan al alcalde de Benaguasil por un presunto delito contra el patrimonio

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria ha abierto una investigación contra el alcalde del PP en Benaguasil, Ximo Segarra, por un presunto delito contra el patrimonio histórico, artístico y cultural. Tal como ha adelantado Eldiario.es, la causa se encuentra en fase de instrucción tras la denuncia de un vecino por unas obras realizadas en la Plaza del Castell del municipio, que supuso la repavimentación del espacio con unas obras que, a juicio del denunciante, podrían suponer un agravio contra algunos elementos patrimoniales.

Sin embargo, el alcalde ha salido a defender esta mañana su intervención en estas obras asegurando que tanto los técnicos municipales de Urbanismo como el resto del equipo municipal están "tranquilos" porque "no se ha cometido ninguna actuación irregular" y asegura que tiene "la conciencia tranquila".

En el comunicado, asegura que estas obras de repavimentación no afectaron a ningún elemento patrimonial y los trabajos contaron con el beneplácito de la Generalitat Valenciana, a quien se informó y no presentó ningún requerimiento ni reparo. El primer edil añade que no hubo "ninguna afección patrimonial durante las obras y además fueron aprobadas por la Diputació de València".

De hecho, el equipo de gobierno relativiza esta denuncia y asegura que es "lógico" que se investigue. Han aportado toda la documentación para acreditar la buena actuación municipal en la ejecución de las obras. Además, aluden que esta denuncia es fruto de una "tónica habitual" por parte de los grupos en la oposición como PSPV, Compromís, Millorem Benaguasil y Cs, a quienes acusa de forma velada de actuar bajo la premisa de denunciar porque "algo queda", una dinámica que utilizaron "hace unos meses con el concejal Stephane Soriano".

Al conocerse esta noticia esta misma mañana, los grupos de la oposición en el consistorio han acordado pedir la dimisión del alcalde, quien ostenta desde hace 20 años la vara de mando en el municipio. Lo harán a través de un pleno extraordinario donde solicitarán a Segarra que se haga a un lado al formar parte de una investigación judicial que cuestiona una práctica emprendida desde el consistorio. En febrero de 2021 ya se convocó uno para pedir su dimisión por su presunta intermediación entre un fondo interesado en el PAI del Molí Nou.