El púbico de Bétera ha dado una respuesta masiva en la jornada inaugural del II Festival Histórico-Noir de Bétera, que comenzaba ayer en esa localidad del Camp de Túria. Un centenar de personas acudían al encuentro con Rosa Montero, que mantenía una interesante conversación con el escritor Jordi Llobregat, el encargado de acompañarla en el escenario.

Al término del encuentro, la escritora y periodista madrileña recibía de manos de la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, el premio Alfàbega Literaria en reconocimiento a su dilatada trayectoria como contadora de historias. Un acto, al que también asistió el concejal de Cultura, Manuel Chover.

“La madre de todas las alfàbegues”

La Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, hacía entrega del premio Alfàbega Literaria a Rosa Montero, y destacaba que “para todos los ciudadanos y ciudadanas que venís a visitarnos a Bétera, la Alfàbega es nuestro emblema, y queremos que lo lleves siempre ahí dentro con ese aroma, que lo impregna y lo seduce todo. Un aroma característico y propio de Bétera”.

Rosa Montero agradecía el premio con estas palabras: “Yo no sabía lo que era la alfàbega, pero tampoco sabía que tenía ese tamaño, y he entrado en Google y he visto las de aquí y he dicho, pero bueno, si esta es la madre de todas las alfàbegues, impresionante, maravillosa. Así que muchísimas gracias por este premio, por estas palabras tan cariñosas, por todo vuestro afecto generoso, creativo y talentoso, y por todos los que estáis aquí, por estas montañas, por este castillo… viva la vida”.

El programa del Bétera Fest continúa hoy con la presencia en Bétera de dos escritoras que llevan años publicando novelas históricas: Rosario Raro y Nerea Riesco. Ambas han buceado en la historia con sus novelas, a las que además han añadido ingredientes de misterio. Cerrará la jornada del viernes el grupo de música folk Innerlands.

El sábado, jornada de mañana y tarde

El sábado será el día con más actividades del festival. Por la mañana, el Bétera Fest ha preparado dos talleres educativos, dos escape rooms y un cuentacuentos, actividades que se celebrarán a partir de las 11 de la mañana en Casa Nebot.

El sábado por la tarde, el público podrá asistir a dos encuentros con autores en el Castillo: a las 19 horas, Juan Ramón Biedma y José Carlos Somoza protagonizarán el encuentro Elemental, querido Watson. Y a las 20 horas, Jerónimo Tristante y Javier Alandes hablarán del año 1936 en España en la conversación Ese año maldito.

Guerra de escritores para cerrar el festival

La guerra de escritores, un acto lúdico, en el cual se enfrentan cuatro autores en sendas semifinales. Serán Jerónimo Tristante, Juan Ramón Biedma, Javier Alandes y Eva María Marcos. La infraestructura consiste en dos teclados y dos pantallas, donde el público puede leer en tiempo real mientras los autores escriben sus respectivas historias, para lo cual tienen cuatro minutos. Se sortean el nombre del o de la protagonista, el lugar donde transcurre la acción y el género en que se tiene que escribir. Cuando se acaba el tiempo, el público vota por el relato que más les gusta con unas cartulinas rojas y azules. Los dos escritores que ganan pasan a la final, que se disputa con la misma mecánica. Y para acabar de complicarlo, se celebra una segunda final, pero por parejas. La mecánica es igual, y cada pareja escribe el mismo relato por turnos durante cuatro minutos, levantándose y sentándose cuando el presentador de la batalla hace sonar un pitido.

Sin duda, un fin de semana cargado de literatura gracias a la organización del Ayuntamiento de Bétera de este Festival que no dejará al público indiferente.