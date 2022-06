Con motivo del 21 de junio, Día Europeo de la Música (Fête de la Musique), vuelve el “Llíria Universal Music. LLUM Fest”, el festival de músicas del mundo organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Llíria. Esta cuarta edición, con la temática de “The Americas”, estará dedicada a las músicas de todo el continente americano, desde Canadá hasta Brasil, pasando por Estados Unidos y las islas caribeñas de Cuba y Jamaica.

El edil de Turismo, Paco García, acompañado por el de Fomento Económico Paco Gorrea y el técnico de Turisme Llíria, Vicent Sesé, han dado a conocer la programación de conciertos de este evento que se desarrollará del 18 de junio al 16 de julio.

García ha querido destacar que “los espectáculos musicales se ofrecerán en distintos enclaves de la ciudad para promocionar nuestro patrimonio histórico y contribuir a la dinamización comercial del municipio con actuaciones tanto en la ‘Fira A mos redó” como en otros espacios públicos del centro urbano. De esta manera, seguimos haciendo de la música uno de nuestros mayores atractivos turísticos”.

El programa cuenta con un total de siete conciertos en los escenarios que ocuparán lugares emblemáticos de Llíria como el teatro de la Unió Musical, las Termas romanas de Mura o las plazas Major y de Partidors.

Colaboración internacional

Además, el concejal de Turismo ha manifestado que “Llíria, como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, sigue apostando por la colaboración internacional en este tipo de iniciativas, con la participación de intérpretes y formaciones de todo el mundo”.

Así, Turisme Llíria y la entidad canadiense Culture Path han unido sus proyectos, LLUM Fest y EdetArts, para crear esta programación que cuenta con el patrocinio de Turisme Comunitat Valenciana a través de la marca “Mediterranew Musix”, y la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural Canarias Crea y del área de Fomento Económico del Ayuntamiento de Llíria, así como la participación de artistas vinculados a Ciudades Creativas de la UNESCO como las españolas Llíria City of Music, Bilbao City of Design y Barcelona City of Literature, o las urbes de Londres, La Habana y Kingston.

Programación del festival

LLUM Fest & EdetArts 2022 arrancará el sábado 18 de junio con el concierto de Chicago Consort & Música Temprana en el teatro de la Unió Musical. Una experiencia musical para instrumentos de cuerda que provoca el encuentro de artistas de Illinois y de Llíria sobre un mismo escenario

El festival continuará el siguiente fin de semana en las Termas romanas de Mura. El viernes 24 de junio será el momento de dos bandas estadounidenses: Max Headroom, tocando pop ochentero, y The Inevitables (Utah), haciendo lo propio con su estilo neo-swing. El día 25 será el turno de uno de los músicos de Llíria con más internacional, el trompetista Rubén Simeó y su cuarteto de fusión musical.

Para los dos primeros días de julio están programados dos conciertos más en las Termas de Mura. Por un lado, el viernes 1, Gafieira Miúda, agrupación brasilera residente en Barcelona con un estilo musical propiamente carioca. Y por otro, al día siguiente actuará Joshua Edelman Trio & Sons, una banda dirigida por el pianista de jazz nacido en Manhattan y residente en Bilbao que mantiene una relación muy especial con Llíria.

El sábado 9 de julio el festival se desplaza al escenario de la plaza Major donde compartirá espacio con la feria gastronómica “A Mos Redó”. Será el momento de Virginia Guantanamera, cantante cubana, residente en la isla de Tenerife, tres veces ganadora del prestigioso premio Cubadisco.

Finalmente, el fin de semana del 15 y 16 de julio, los conciertos se realizarán en la plaza de Partidors. El viernes, la banda de Mad Pluma and Friends, de este cantante congoleño afincado en Llíria, ofrecerá un tributo al jamaicano y gran referente del reggae, Bob Marley. El festival se cerrará el sábado con Calgary Fiddlers, agrupación canadiense que practica el más puro estilo country y western norteamericano.