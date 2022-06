El Ayuntamiento de Bétera ha aprobado que la Asociación Cultural Peña Taurina de Bétera organice los Bous al Carrer en las calles Gran Vía del Nod, Morvedre, Serra Calderona y Carraixet durante dos fines de semana, los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de septiembre. Considerando que esta celebración supondrá un grave trastorno para los residentes por los problemas de movilidad, la suciedad y las molestias de ruidos que los ocasionará, los firmantes piden en el Ayuntamiento que paralice y revoque la aprobación de esta actividad.

El barrio en que el ayuntamiento ha aprobado que se organizan los Bous al Carrer tiene una gran densidad de población y de actividad. En las cuatro calles donde se han autorizado los festejos, hay 244 accesos a Viviendas, 12 comercios, 18 accesos a garajes, el acceso al Colegio Parroquial Marqués de Dos Aguas, un puerta del instituto y el acceso al polideportivo.

Desde 2018 no se celebran els Bous al Carrer en la localidad. Cuando la líder de Compromís, Cristina Alemany, estuvo al frente del ayuntamiento, hasta 2019, aprobó mover el acto de sitio, sacarlo de Alameda: sin embargo, ante la falta de propuestas de las peñas taurinas, no se celebró en ningún lugar alternativo. Ellos proponían un único sitio, la Alameda, pero el consistorio no les dio los permisos "escuchando lo que los vecinos de allí pedían: que no todas las fiestas se celebren en esa calle", señaló hace dos años Alemany. Por eso, ante la queja de estos vecinos de otro barrio, puede que el consistorio también escuche esta reivindicación.

En 2018, la intención del PP en el consistorio era reanudar la fiesta, pero a través de una moción de Compromís se pactó que no se celebraran en el centro. Los populares garantizaron que volverían los festejos pero ahora los vecinos residentes en el barrio donde se prevé celebrarlos se muestran reticentes.