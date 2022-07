La Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca, Náquera y Bétera (AEMON) asistió recientemente a una reunión general de empresas del Parque Empresarial Los Vientos de Náquera, que se celebró en las instalaciones de una de las empresas asociadas. El objetivo fue compartir inquietudes, abordar problemas y discutir propuestas para la mejora del Parque.

En primer lugar, se habló sobre la entrada en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Bonanza, que solucionará una grave cuestión del Parque en la gestión de las aguas. “La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) nos ha informado que la EDAR Bonanza estará operativa a principios de 2023”, ha explicado el presidente de AEMON, José Durá. “Esta infraestructura pondrá fin a una grave anomalía en un parque empresarial tan grande como el de Los Vientos, un problema que venimos sufriendo las empresas desde hace muchos años, que perjudica seriamente a nuestra actividad y que es responsabilidad exclusiva de la administración", ha asegurado. Las obras contemplan la construcción de un by pass desde la antigua depuradora a la nueva, en la que también se ejecutarán obras para adecuarla, ya que se encuentra muy deteriorada por la falta de uso y el vandalismo.

Camino de Llíria, un grave problema a resolver

Además, en la reunión se trató el tema del mal estado del Camino de Llíria, o Cordel de Aragón. AEMON trasladó su preocupación por la peligrosidad de la vía y puso de manifiesto la pasividad del Ayuntamiento de Náquera ante esta problemática, que afecta a todas las empresas del parque empresarial. “Se trata de un camino pecuario con un firme en estado pésimo, que no ha sido adaptado para dar servicio a las empresas del parque, que se ven obligadas a hacer uso de él tanto para acceder a sus instalaciones como para pasar de una parte a otra del área”, explica el presidente de AEMON. “Desde AEMON pedimos, una vez más, que el Ayuntamiento de Náquera ponga una solución para que las empresas que operan en su municipio puedan disponer de accesos dignos y adecuados a sus necesidades, y no tercermundistas”, asegura. “AEMON ha propuesto varias soluciones al Ayuntamiento, como que se desafecte el camino para poder acometer las obras de adecuación necesarias, o que la comunicación entre las dos partes del parque empresarial no se realice por esta vía pecuaria, sino construyendo un puente que comunicaría sus calles por una vía ya existente”, ha explicado, y ha afirmado que se debe actuar con premura “antes de tener que lamentar algún siniestro grave”.

Los asistentes también comentaron las inversiones realizadas en el Parque Empresarial a través de las ayudas del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) durante 2021, que han supuesto la mejora de la señalización vertical y horizontal y la instalación de un circuito cerrado de cámaras de vídeo vigilancia (CCTV) para incrementar la seguridad en el Parque. Las empresas valoraron muy positivamente esta última acción, pero comentaron la necesidad de poner las cámaras este año en funcionamiento, pues de lo contrario habrá sido “una inversión completamente improductiva”.

“Fue una reunión provechosa, en la que compartimos preocupaciones y objetivos en común para nuestras empresas y para el Parque Empresarial”, ha declarado José Durá. “Juntos continuaremos haciendo frente a los retos de Los Vientos, siendo la voz de las empresas y exigiendo a las administraciones públicas la mejora de sus condiciones, tanto en materia de infraestructuras como en movilidad, gestión eficiente y seguridad, sin perder de vista que la adecuada gestión de Los Vientos pasa por la futura creación de una entidad de gestión y modernización (EGM), que formaliza la colaboración público-privada entre las empresas y el ayuntamiento de Náquera”, ha concluido.