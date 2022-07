Los residentes de la urbanización Montesano de Bétera estallan contra la suciedad: "Solo pedimos los servicios mínimos"

La Asociación de Vecinos y Vecinas de la Urbanización de Montesano, en Bétera, llevan un año presentando documentación en el consistorio a fin de remediar la "deficiente" gestión municipal que se lleva a cabo en este núcleo urbano, una de las tres únicas urbanizaciones consolidadas del municipio. La basura es la queja más agravante, ya que según cuentan desde la asociación, "solo pedimos los servicios mínimos que se corresponden a nuestros impuestos". Uno de ellos, la tasa de la recogida de basura que, aunque se produce todos los días, la escasez de contenedores provoca que se acumulen las bolsas de todas las viviendas en ciertos puntos del núcleo residencial. "Hay un contenedor para 80 viviendas, lo que provoca una gran cantidad de residuos en la vía pública de todo tipo que atrae a las ratas y dificulta el paso por las aceras", explican.

Esta queja se ha llevado de forma reiterada al consistorio, a través de documentos presentados por registros de entrada e incluso con reuniones, que el mismo ayuntamiento confirma. A la suciedad viaria, los residentes se quejan también de que solo existe un punto de recogida selectiva para dos urbanizaciones, por lo que cartones, plásticos y vidrio se acumula también sin control hasta que los camiones pasan a recogerlos.

Todo esto, según explican desde el Ayuntamiento de Bétera, va a cambiar con el nuevo contrato de gestión de residuos y limpieza viaria. El último intento, hace apenas unos meses, no salió adelante tras aplicar la alcaldesa su voto de calidad y optar por el desestimiento del contrato: estaba valorado en 25 millones de euros y un enfrentamiento de criterios entre Intervención y Secretaría llevó a Elia Verdevío a revisar el pliego. Ahora, según declaran en el consistorio, "se está trabajando en este pliego cuyo servicio se pondrá en marcha en breve y que supondrá la mejora real para la ciudadanía".

En este sentido, tanto la asociación de vecinos como el ayuntamiento son conscientes del fuerte incremento poblacional que se ha producido que "ha influido indiscutiblemente en los servicios que se vienen prestando desde hace años", explican fuentes municipales.

Señalización viaria y exceso de velocidad

Sin embargo, los residentes añaden varias cuestiones más a la problemática de la suciedad. En Montesano, dicen, "el exceso de velocidad se ha convertido en una tónica habitual". En esta urbanización, las calles rectas son abundantes y por ellas se producen carreras ante la mirada atónita de los vecinos, que se quejan de la falta de señalización, ni horizontal ni vertical, que hay en el municipio. Los viales están asfaltados aunque los badenes han sido parcialmente desmontados para poder circular a toda velocidad y no reducir las marchas.

La apertura de una nueva urbanización a continuación de Montesano, la R-21, también está generando molestias entre los residentes porque el acceso se produce por sus calles. "Al día, según hemos comprobado, pasarán no menos de 200 albañiles a diario y en las viviendas que ahora están en obras hay delincuencia los fines de semana. Hemos pedido que cierren los accesos pero el consistorio nos dice que entonces no pueden entrar los trabajadores de la construcción", lamentan los vecinos.

El exceso de velocidad quiere combatirse desde el consistorio con el Plan de Señalización y Pintura Viaria que se está impulsando desde la Concejalía de Obras Públicas, además del Plan de Asfaltado municipal "que supondrá el pavimentado de más de 80.000 metros cuadrados para mejorar vías urbanas e interurbanas del municipio".

Certificado de la Secretaría Municipal

La Asociación de Vecinos de Montesano presentó por registro de entrada una solicitud de certificado al Secretario Municipal del consistorio para que certificara algunos de los servicios que desde el ayuntamiento se dice que se prestan pero que los vecinos corroboran que no. Para ello, explican, han pedido que el funcionario público certifique cada cuánto tiempo se recoge la poda, si hay señalización y si la que hay cumple con la normativa, que enumere la cantidad de contenedores que hay repartidos en la urbanización y cada cuántas viviendas se reparten. También quieren que se diga por escrito cuántas veces se produce la limpieza viaria de la urbanización y si se cumple con la legislación de accesibilidad, ya que algunas aceras están destrozadas, otras han desaparecido y tampoco existen rampas.

Aguas pluviales

Otro asunto que se le ha trasladado al secretario municipal es el plan de recogida de agua pluvial. Según denuncian los vecinos, "ahora, cuando llueve, van al mismo lugar que las fecales y lo que hacen es sellar los imbornales para que no se junten, pero eso no es una solución", lamentan. "Todo esto habiendo pagado un colector hace dos años, que abonamos entre todos y no tenemos nada", concluyen.