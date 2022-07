En el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber no se ha recibido ninguna notificación formal sobre el cambio de la dirección general de Patrimonio, de la Conselleria de Cultura, en la conservación del complejo bélico que incluye tres casamatas y varias trincheras de la Guerra Civil. Una empresa promotora de medio centenar de viviendas lleva años solicitando permisos para construir en esas parcelas y según el informe Cultura, podía hacerlo siempre que dejara visible el fortín, mientras que los tres refugios podían ser sellados y soterrados convenientemente. Sin embargo, tras varias semanas de movilizaciones y críticas ciudadanas, un equipo técnico de la conselleria volvió a revisar los vestigios y convino que se debía mantener y conservar todas las estructuras "y deberían quedar visibles" además de una "adecuada puesta en valor". Tras haberse enterado por Levante-EMV, el alcalde del consistorio, Enrique Santafosta, asegura que se ha solicitado a la conselleria el expediente donde se justifica este cambio porque no han sido avisados de ningún cambio.

Tampoco el promotor de las viviendas tiene constancia de esta nueva orden. En el consistorio, Santafosta asegura que las obras no son inmediatas y desde luego, sin conocer el nuevo criterio, "no se va a hacer nada". "Nosotros como ayuntamiento acatamos las resoluciones de conselleria, no tenemos fuerza administrativa para una resolución contraria, así que estamos a la espera", explica el primer edil, quien añade que intuye que debe haber un nuevo juicio sobre los vestigios para poder justificar el cambio de un informe oficial elaborado hace dos años.

En este sentido, Santafosta explica que ellos no tienen mano sobre esta cuestión, más allá de conocer los planes que tanto la promotora o la conselleria tienen sobre el terreno. La idea de la mercantil, aprobada por la Administración, era dejar el fortín en el centro como una zona verde y los búnkeres y trincheras soterrarlos debidamente protegidos, una vez catalogados.

Pero en este proceso también cuenta la opinión ciudadana, porque tal como marca la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), se debe tener en cuenta la percepción ciudadana de un paisaje a fin de protegerlo y por ello, la empresa promotora, con ayuda de difusión por parte del ayuntamiento, lanzó una encuesta para conocer el valor paisajístico que los residentes daban este entorno, las parcelas conocidas como "Unidad de Ejecución número 7".

Esa encuesta presentó varios problemas según se quejaron los usuarios, por lo que el consistorio ha decidido retirarla y encargar una nueva a la empresa que las desarrolla, que sea más fácil para la ciudadanía. De esta forma, todas las opiniones recabadas tendrán que volver a ser presentadas, tanto a través de la encuesta como si se realizó por registro de entrada, donde los funcionarios del consistorio recibieron un elevado número de quejas sobre el proyecto.

El alcalde confirma que la encuesta se va a retirar de la página web municipal y se sustituirá por una con un sistema más accesible y con otros 30 días de plazo para participar.

La permuta, descartada

Por ahora, varios sectores de la ciudadanía se han implicado en la protección de este entorno desde que varias asociaciones ecologistas y memorialistas alzaran la voz y advirtieran del peligro de perder este complejo bélico de la Línea Inmediata, la más importante en la Guerra Civil por su cercanía a València. El Centro de Estudios Locales de San Antonio de Benagéber, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria y el Grupo de Estudios Posición Defensiva Valencia comenzaron una campaña de información ciudadana para evitar el soterramiento de este enclave. Buscaban ponerlo en valor y dejar esta zona verde como una conexión directa de San Antonio con el Parque Natural del Túria, visible desde esta loma donde se encuentran las fortificaciones.

Como ellos, en los grupos de la oposición como Guanyem SAB, reivindican que llevan desde 2013 pidiendo a la alcaldía que permute la parcela, una petición que también hacen algunos de estos grupos memorialistas pero que resulta del todo imposible, como afirma el alcalde: "Son 30.000 metros cuadrados, por valor de 4 millones de euros, el consistorio tendrá algún terreno de 4.000 metros, no más, es totalmente imposible una permuta", zanja Santafosta. Además, el edil recuerda que esa parcela implica un rendimiento económico para la promotora que dejaría de obtener en caso de cambiar el terreno, por lo que habría que abonar también el lucro cesante.

Además, a preguntas de Levante-EMV, asegura que construir una zona verde para la ciudadanía de San Antonio sería más interesante, pero el coste es elevado. "Esperamos que la conselleria nos ayude porque nosotros no podríamos hacer frente al gasto de la conservación y la construcción de esta zona verde", concluye.