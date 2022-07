La Calderona da el visto bueno para que Nàquera cierre los accesos al parque

El Ayuntamiento de Nàquera ya cuenta con el beneplácito del Parque Natural de la Serra Calderona para cerrar algunos accesos del municipio que desembocan en la reserva forestal. Así se ha determinado esta mañana en una reunión entre ambas instituciones por el que se confirma lo que el consistorio solicitó la semana pasada: poner coto a la afluencia de personas en esta zona tan sensible en momentos como el actual, con una ola de calor que provoca y agrava incendios forestales por toda España.

Según ha explicado el alcalde, Damián Ibáñez, se restringirá por completo el acceso a cualquier vehículo de combustión mecánica no autorizado. Motocicletas, furgonetas y turismos que no puedan justificar por qué acceden a las zonas forestales no podrán entrar. "Por supuesto se permitirá el acceso a personas que quieran practicar deporte a cualquier hora, igual que las personas que tengan una residencia en cualquiera de estos caminos, pero queda totalmente prohibida la entrada a personas ajenas que solo accedan para otras actividades de ocio", señala Ibáñez.

La restricción la aplicarán cuando la preemergencia por riesgo de incendios decretada por el servicio 112 de la Generalitat sea de nivel 3, es decir, el extremo. Hoy está en nivel 2, en "alto", pero en el momento en que se eleve, "habrá un veto total, es el máximo riesgo", advierte el edil.

Es el ayuntamiento quien tiene las competencias para tomar estas decisiones y lo hará mediante decreto, pero Ibáñez explicó el viernes que querían reunirse hoy precisamente para compartir esta decisión e información con la directiva del parque. En la reunión han obtenido el visto bueno porque, como apuntan desde la Conselleria de Emergencia Climática, las vías municipales responden a las órdenes del consistorio. Por su lado, las actuaciones que adopte el parque vienen dadas por la conselleria que dirige Mireia Mollà, y lo hará en coordinación con el servicio de Emergencias, quienes establecen el nivel de riesgo y las medidas a tomar.

En Nàquera preocupan varias actividades, pero la fundamental es el botellón que se organiza cada noche entre los jóvenes en varios puntos del parque. Además, según ha constatado la Policía Local del municipio, la gente que participa ya no solo es del pueblo, sino de municipios vecinos. Nàquera es la principal entrada a la Calderona, por cuya carretera se accede a Serra y Olocau, por lo que acoge a más gente que el resto. "El mismo domingo recibí varias llamadas quejándose del paso de gente en estas zonas forestales, donde después se dejan abandonadas las botellas de cristal con el riesgo que eso supone", lamenta Ibáñez.

El edil ha celebrado el visto bueno del parque porque los municipios que conforman la Calderona (Serra, Olocau, Gàtova y Segart) están seriamente preocupados por las altas temperaturas y cómo puede afectar al entorno natural. "Somos pueblos que vivimos del turismo del parque natural, si lo perdemos, es un desastre", advierte Ibáñez.

Un decisión fundamentada

La orden de Nàquera responde a una de las indicaciones que se contemplan dentro del Plan de Prevención de Incendios para la Calderona. Como publicó este diario en abril, la dirección del parque preveía limitar el acceso de vehículos motorizados a algunas pistas forestales. Las restricciones en los usos recreativos contemplan hasta nueve cierres de caminos con barreras. La medida busca restringir el paso a las áreas más sensibles, en concreto a zonas del monte público Portacoeli y al ámbito de especial protección del parque natural. El proyecto cuenta con el consenso de los consistorios de Serra, Olocau y Gàtova y la dirección del parque natural.