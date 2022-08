El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (EPA) obrirà del 5 al 14 de setembre el període ordinari d'admissió i inscripció per al curs 2022/2023, que arrancarà dilluns que ve 19 de setembre.

Com altres anys, l'Oferta Educativa estarà composta per cursos de Formació Bàsica (Alfabetització, Neolectura, Educació de Base i GES), cursos de preparació als Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, preparació per a les proves lliures d'Educació Secundària i idiomes (Valencià i Castellà dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i Conversa i Español per a Estrangers en els nivells A1, A2, B1 i Conversa.)

La proposta formativa es completarà amb cursos i tallers que orienten i preparen a la població adulta per a viure el temps d'oci d'una forma creativa i millorar alhora les seues habilitats i destreses personals, socioculturals, cíviques i lúdic-esportives en àrees com l'intercanvi comunicatiu en llengües estrangeres, la cultura, la salut, benestar i l'envelliment actiu o l'ecologia. Tot això, a través de visites culturals, eixides guiades, teatre, conferències, cinema o tallers.

Les persones interessades en algun dels cursos han d'acudir presencialment per a formalitzar la matrícula dilluns o dimecres de 10 a 13 hores, o bé, en horari de tard dimarts i dijous, de 17 a 20 hores. En tot cas serà necessari presentar una fotocòpia del DNI o passaport i emplenar una fitxa d'inscripció en les oficines del Centre de Formació.

Per a més informació sobre horaris i oferta de cursos, els interessats poden contactar amb el telèfon 96 275 80 30 (extensió 519), o a través de l'adreça de correu electrònic fpa@leliana.es. Al llarg del curs l'horari d'atenció, informació i matrícula serà els dilluns de 19 a 20 hores, els dijous de 18 a 19 hores i els divendres de 10 a 11 hores.

L'edil de Polítiques de Formació, Eva Santafé, ha convidat a elianers i elianeres a continuar la seua formació en l'etapa adulta amb la finalitat d'adquirir, actualitzar o ampliar els seus coneixements i habilitats per al seu desenvolupament personal i professional.