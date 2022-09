Llíria convoca les ajudes de mobilitat per a alumnat que estudie fora de la localitat

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Llíria ha convocat, un any més, el programa d’ajudes a la mobilitat per a l’alumnat que ha cursat estudis presencials no inclosos en l’oferta docent dels centres de la localitat. La convocatòria, publicada ahir en el Butlletí Oficial de la Província i corresponent al curs 2021-2022, està destinada a estudiants d’ensenyaments universitaris, de cicles formatius de grau superior i de titulacions artístiques superiors o equivalents.

Aquesta edició està dotada amb un total de 14.000 euros i cada persona beneficiària rebrà una ajuda de 120 euros per a cobrir part del cost del transport als seus centres d’estudi. L’any passat es van concedir un total 96 sol·licituds. Per a accedir al programa, es requereix estar empadronat a Llíria i haver aprovat en el curs anterior almenys el 60 % de les assignatures o crèdits. Les sol·licituds es poden presentar des de hui i fins al pròxim 21 de setembre, preferentment de manera telemàtica en la seu electrònica o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, mitjançant cita prèvia, per a fer-ne el registre. Les bases de la convocatòria estan disponibles en el tauler d’anuncis del web municipal. Ajudes AMPA D’altra banda, l’Ajuntament ha convocat també les subvencions per al desenvolupament de projectes educatius de les associacions de mares i pares d’alumnat i de les associacions d’alumnat dels centres docents del municipi durant el curs 2022-2023. El termini de presentació de sol·licituds està igualment obert de l’1 al 21 de setembre, i s’ha d’efectuar el tràmit en la seu electrònica.