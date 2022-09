Compromís ha llevado al Senado la polémica propuesta de la empresa Forestalia Renovables por la que 178 kilómetros de líneas de Muy Alta Tensión atravesarán las provincias de Teruel, Castelló y València. Tal como publicó Levante-EMV esta semana, el partido ha elevado esta cuestión a la Cámara Alta ya que en los planos de esta infraestructura se contempla atravesar la zona quemada este verano en el incendio forestal de Bejís, además de prever la ampliación de la subestación eléctrica de l'Eliana.

Son dos de las consecuencias más graves que se derivan de este proyecto. Por eso, el senador Carles Mulet ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice este proyecto para analizar las afecciones sociales y medioambientales. Está línea evacuará la energía producida en los parques fotovoltaicos de Larentina, Inus y Ladon, ubicadas en Ojos Negros (Teruel) hasta l'Eliana, en cuya estación se canalizará la energía producida casi a 200 kilómetros de allí.

Un desenlace que no convence en absoluto al Ayuntamiento de l'Eliana, cuyo alcalde, Salva Torrent, considera que si la energía debe transportarse a tanta distancia, dejará de ser limpia. Lo normal -defienden en el consistorio- es que la energía se genere y se produzca en el mismo lugar, o que al menos no deba ser llevada a otra comunidad autónoma.

El senador Mulet, a través del trabajo realizado por Compromís l'Eliana, exige "racionalidad" al Ministerio para la Transición Ecológica. "No se tiene en cuenta la voluntad de los ayuntamientos afectados, solo los criterios de las grandes compañías", lamenta. "El impacto sería mucho menor si se priorizara que la energía se produjera cerca de las grandes áreas de consumo", señala, y si no hay más opciones a elevar estas líneas de Muy Alta Tensión, "ha de ser por donde tenga menos impacto ambiental, paisajístico y social, no por donde más barato sea para las grandes empresas", explica.

Respecto a que atraviese la zona quemada en Bejís, en Compromís creen que debe ir por delante la regeneración de la zona, porque el incendio "no puede servir de excusa para transformar más de lo necesario el territorio". El cableado atravesaría cinco municipios afectados, El Toro, Torás, Teresa, Jérica y Alcublas.

En l’Eliana, municipio afectado por ser el final de esta MAT, la concejal de Compromís per l’Eliana, Isabel Montaner, ha manifestado que este proyecto llega después de haber aprobado en Pleno ordinario el inicio del proyecto de soterramiento de la subestación de l’Eliana. “Desde que hemos tenido conocimiento de la existencia de este proyecto nos hemos puesto a trabajar en el estudio de la documentación, así como con las agrupaciones ecologistas de la zona, con la intención de poder presentar las alegaciones correspondientes”, explica.

Tras una reunión mantenida entre el alcalde de l'Eliana y Red Eléctrica Española, que gestiona la subestación del municipio, Torrent descartó que fuera a ampliarse la estación, tal como le aseguraron los gerentes, ya que todavía hay margen para que la actual infraestructura asuma más megavatios.