El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la compra de bicicletas eléctricas, bicicletas urbanas y kits de conversión de bicicletas urbanas en eléctricas. Las bases reguladoras prevén una subvención económica máxima de hasta 250 euros en total, en función de cada una de las modalidades elegida por cada solicitante a las mismas.

La Junta de Gobierno de Riba-roja de Túria ha dado luz verde a las subvenciones previstas en las bases aprobadas con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), por tanto, la mejora de la salud de la población con una estimulación del ejercicio activo y continuado y, en tercer lugar, con una mejora del tráfico vial y la movilidad individual, uno de los ejes fundamentales en materia de respeto al entorno natural y la movilidad en el casco urbano.

Las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se han elaborado en régimen de concurrencia competitiva para este año 2022 relativas a la compra de las bicicletas eléctricas, las bicicletas convencionales y, por último, los kits d conversión de las bicicletas convencionales en eléctricas. Las compras de las bicicletas o de los kits de conversión deberán estar comprendidos entre el pasado 1 de enero de este año y el 31 de octubre de este año.

Los futuros solicitantes de estas subvenciones deberán cumplir una serie de requisitos para recibir la ayuda económica. Entre estos requisitos cabe destacar que no hayan sido beneficiarias de estas ayudas en ejercicios anteriores y no podrá beneficiarse más de una persona de la misma unidad familiar, ni tampoco podrá solicitar más de una subvención por cada persona. También podrán ser beneficiarias las personas físicas que demuestren tener su domicilio social en la localidad.

Una comisión evaluadora del ayuntamiento estudiara caso por caso cada una de las solicitudes recibidas en esta convocatoria de acuerdo a los criterios y prioridades contenidos en las bases. De esta forma, entre los objetos subvencionados recibirán 10 puntos la compra de bicicletas, otros 5 puntos la compra de bicicletas eléctricas y, por último, 2 puntos para la compra del kit eléctrico para la conversión de las bicicletas convencionales. La adquisición en los pequeños comercios de Riba-roja de Túria supondrán otros 20 puntos para los futuros solicitantes y otros 10 para la adquisición en establecimientos adheridos a cualquier asociación de comerciantes de Riba-roja de Túria.

La comisión evaluadora concederá otros 0’25 puntos por cada miembro integrante de la unidad familiar y 6 puntos por cada persona con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. La puntuación mínima para acceder a la subvención económica. En caso de empate en la fase de las valoraciones, el crédito disponible se repartirá de manera proporcional en función del presupuesto total existente entre las solicitudes que hayan obtenido la misma puntuación.

El importe de las subvenciones económicas se ha dividido en función de cada una de las modalidades existentes en las bases reguladoras. Por una parte, se subvencionará el 25% del coste total por la compra de kits de conversión de bicicletas/triciclos urbanos en eléctricas, de forma que no pueden superar en ningún caso la ayuda concedida de 150 euros, es decir, sobre aquellas bicicletas con un coste igual o superior a los 600 euros en total.

Por último, otro 25% del coste total por la compra de bicicletas convencionales con un máximo de 150 euros por aquellas bicicletas cuyo precio sea igual o superior a los 600 euros, mientras que otro 25% corresponderá al coste de la compra de bicicletas eléctricas, y no pueden superar en ningún caso una ayuda de 250 euros en total, en el caso de aquellos ejemplares cuyo precio sea igual o superior a los 1.000 euros en total.

En el caso de que una solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria o no se incorpore la documentación exigida, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria requerirá a la persona interesada para que en un plazo máximo de 10 días resuelva las deficiencias que se hayan detectado, de tal forma que si no se cumplen los plazos fijados en las bases reguladoras, se entenderá por desistida la solicitud y, por tanto, se archivará la misma.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha resaltado “la importancia de esta iniciativa municipal que ha tenido una excelente acogida entre la población ya que es necesario entender la necesidad de aplicar programas que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera con medios de transporte respetuosos con nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, incentivamos la práctica de deporte para conseguir mejora en la salud de las personas”.