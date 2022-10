El bloque de izquierdas exige al PSPV que suprima los 'bous' en Riba-roja

Riba-roja de Túria no se ha quedado al margen del debate provincial sobre prohibir o permitir la celebración de los 'bous al carrer', un controvertido espectáculo que se ha cobrado la vida de nueve personas este verano, la última víctima fue anoche en Almassora. Por eso, la moción presentada en el pleno por parte de Riba-roja Puede, apoyada por Compromís, EUPV y una edil de Ciudadanos, solicita cancelar esta actividad taurina y disfrutar de otras celebraciones culturales. En los morados, apelan al quinto párrafo del Decreto 31/2015 del 8 de marzo sobre la celebración de festejos taurinos, donde se especifica que "los distintos municipios pueden celebrar bous al carrer o no, pueden incorporarse a la fiesta si así lo estiman o pueden acoger otras modalidades tradicionales en su localidad. Del mismo modo, pueden decidir en contrario, siendo esta una opción igualmente respetable, sin que ello afecte a la trascendencia de una tradición que no tiene por qué entender de fronteras".

Aquí reside una de las claves de todo este debate: la decisión recae sobre los hombros municipales y por eso, en Riba-roja, los tres partidos exigen al PSPV que los suspenda, sin necesidad de hacer un referéndum como se ha realizado recientemente en otros municipios como Sueca. "En la provincia de Alicante apenas hay estas actividades por la influencia del turismo extranjero, los europeos huyen de este tipo de actos y los ayuntamientos entienden que es mejor no hacerlos, como el PP en Santa Pola" La portavoz de Riba-roja Puede, Arantxa Torres, asegura que no hace falta ninguna consulta "porque es maltrato animal": "En la provincia de Alicante apenas hay estas actividades por la influencia del turismo extranjero, los europeos huyen de este tipo de actos y los ayuntamientos entienden que es mejor no hacerlos, como sucedió en Santa Pola con el PP", señala Torres. Sin embargo, en Riba-roja, con el PSPV gobernando, se mantendrán estos festivos, tal como ha sucedido en septiembre con los dos fines de semana organizados por las dos peñas que hay en el municipio. Es un asunto espinoso en los idearios de los partidos de izquierdas, por lo que la mayoría de ellos, en el gobierno, apelan a la ley estatal para que sea quien la regule. Robert Raga, alcalde del municipio, señala que mientras sea legal, "lo respetamos", porque "se debe legislar para todos y que la decisión no recaiga sobre los municipios, porque lo único que hace es enfrentarnos", lamenta el socialista. Picassent no tendrá "bou embolat" ni "vaques" pero sí logra seguro ilimitado para el "bou en corda" A la moción de Podemos, los socialistas votaron en contra junto al PP y a Vox, y les emplazaron a que sea el partido morado en el Congreso quienes prohíban a nivel nacional esta actividad, pero por ahora, la Ley sobre Bienestar Animal del Ejecutivo central todavía no ha sido aprobada, como tampoco la autonómica, que se espera que no llegue a tramitarse en esta legislatura. "En Riba-roja tenemos la concejalía de Bienestar Animal por lo que no entendemos que se permitan estas actividades, es contradictorio, y por eso en Paterna, Xirivella, Alaquàs o Godella ya no se celebra nada así", señala Torres. Cinco días y 19 animales en Llíria En la capital del Camp de Túria, sin embargo, los actos taurinos y de vaquillas comienzan hoy y se prolongarán hasta el 16 de octubre en cinco días por la Fira de Sant Miquel. Allí gobierna en estos momentos Compromís, en coalición con el PSPV, pero bajo el mandato socialista no hubo festejos por las restricciones de la pandemia. Allí, la coalición valencianista sí permite estos actos pese a que en Riba-roja votaron en contra. Fuentes del partido aseguran que es un debate social que se debe abrir en su debido momento, pero mientras tanto, lo único que se puede hacer es poner las medidas necesarias para que nadie ponga su vida en peligro y los animales no sufran. En Compromís sostienen que la prohibición es "efectivamente" de competencia estatal, como ha quedado claro a través de varias sentencias y en el ámbito municipal, desde la organización central se da libertad para que los consistorios hagan lo que consideren. No hay una posición unánime, como sucede en el PSPV, y de los 19 animales cerriles que se espera que discurran por las calles, uno de ellos será embolado. Lo único que sí ha cambiado en Llíria durante esta legislatura con respecto a los 'bous al carrer' ha sido la ubicación. Antes se celebraban en la Plaza Mayor, mientras que ahora se ha sacado del centro y los encierros serán en el parking de La Cultural y en la calle del Duc de Llíria. El consistorio acarrea con los gastos del seguro mientras que las peñas contratan a las ganaderías, tras el intenso debate que se suscitó hace unas semanas sobre quién debía pagar las aseguranzas.