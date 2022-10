Noemí Morales opta a la alcaldía de la Pobla de Vallbona por el PSPV-PSOE para las elecciones en mayo del próximo año. La candidata asegura que se siente "preparada y comprometida" con los principios, valores y políticas socialistas. Como en la legislatura anterior, quiere "seguir pisando calle y escuchando propuestas". Su programa electoral es "realista y ofrece alternativas a las necesidades de la población".

Tras ser elegida candidata del PSOE a la alcaldía de La Pobla de Vallbona, ¿con qué ánimo afronta este reto electoral?

Me siento ilusionada y preparada para liderar el proyecto socialista en nuestro municipio. Me siento también muy agradecida por el apoyo que he recibido por parte de mi familia y amistades, así como de mis compañeros y compañeras de agrupación, cuyo estímulo y confianza han resultado definitivos para decidirme a dar este paso tan importante.

Para los que no la conocen, ¿preséntese?

Soy Licenciada en Psicología, madre de dos hijos, y actualmente trabajo como educadora del tiempo libre en un centro de educación pública de La Pobla de Vallbona. Emancipada desde los 20 años, he realizado diferentes trabajos, que me han permitido acumular una variada e interesante experiencia laboral. Además, tengo un largo recorrido personal de participación y colaboración con diferentes movimientos de reivindicación social.

¿Cuáles serán los criterios para elegir el resto de la lista electoral?

La elección de la lista electoral va a ser un proceso minucioso en el que tendremos en cuenta criterios de renovación, pero también de experiencia, trayectoria y perfil personal. Queremos contar con personas comprometidas con los principios, valores y políticas socialistas, capaces de defenderlas y aceptar el importante sacrificio personal que esto conlleva. Compañeras y compañeros dispuestos a asumir la responsabilidad que contraemos con la ciudadanía de La Pobla de Vallbona, sin excepciones.

¿Cuáles son las líneas estratégicas sobre las que pivotará el PSOE en las próximas elecciones?

Queremos transmitir a la ciudadanía en qué ha consistido nuestra gestión a lo largo de esta legislatura y cuáles son nuestras propuestas de futuro. Seguiremos pisando calle, como hemos estado haciendo a lo largo de estos años, escuchando propuestas, sin rehuír respuestas, planificando un programa electoral realista, que ilusione y ofrezca alternativa a las necesidades de nuestra población.

¿Qué balance hace del gobierno de coalición en esta legislatura?

Positivo, sin duda, a pesar de las dificultades que entraña gobernar en coalición. Dentro de nuestras lógicas diferencias políticas, hemos buscado siempre el acuerdo y hemos consensuado medidas que pensábamos beneficiosas para la ciudadanía, así como necesarias y eficaces para la mejor gestión municipal.

¿Cómo esperan convencer a los ciudadanos de La Pobla para recibir más votos que en las últimas convocatorias?

Ser la fuerza más votada en La Pobla, o mejorar nuestros resultados hasta el punto de poder ser la fuerza mayoritaria en el gobierno municipal, facilitará que también aquí adquirieran más relevancia las políticas socialistas, que, como se demuestra en los gobiernos del Estado y la Comunitat, son las que de verdad apuestan por las personas y priorizan su bienestar.

Durante estos años, desde nuestra agrupación en La Pobla hemos sabido escuchar, atender y defender públicamente muchas de las reivindicaciones de colectivos, como los de nuestras personas mayores, asociaciones vecinales y otras, y siemprenos hemos puesto a disposición de quienes nos han necesitado. Confiamos, desde luego, en el apoyo de nuestros vecinos y vecinas.

¿Qué aporta el PSOE en un gobierno de coalición?

Diálogo, hasta donde nuestros adversarios políticos deseen dialogar, ya sean socios de gobierno u oposición. Responsabilidad, sensatez, experiencia de gobierno y estabilidad. Somos el mejor ejemplo de convivencia democrática, como demostramos en cualquiera de los espacios en los que disponemos de mayoría. Y también de respeto, ya que nunca expresamos nuestras discrepancias en términos de amenaza o ruptura, sino de debate constructivo para mejorar cualquier propuesta de actuación.

¿Cómo se potencia una mayor integración de las urbanizaciones en la vida social y cultural del municipio?

La dispersión territorial es una realidad que hay que afrontar de manera definitiva. Considero necesario adoptar medidas contundentes e innovadoras que eviten que se produzca cualquier sentimiento de desencuentro o diferencia de trato entre quienes habitamos el casco urbano y las urbanizaciones.

Avanzar en la solución de las dificultades de comunicación y explorar medidas que hagan posible compartir la prestación de determinados servicios en espacios diferentes, son propuestas a considerar.

¿Qué balance hacen de esta legislatura?

Positivo. Hemos realizado importantes inversiones, avanzamos en sostenibilidad, recuperamos patrimonio y hemos colocado a La Pobla de Vallbona en el mapa turístico y de interés cultural. Todo ello da un valor extraordinario a la legislatura, al que ahora debemos añadir nuevas prioridades, como infancia, juventud, educación, mayores y tejido económico, al tiempo que continúan reforzándose otras, tan necesarias en las circunstancias que atravesamos, como servicios sociales.

Como mujer política, ¿qué propone para luchar contra la violencia machista?

Sin duda, educación. Es imprescindible una alianza entre familias, institución municipal y centros educativos que permita a las niñas empoderarse desde temprana edad, anule las exigencias que las masculinidades imponen a los niños y ayude a visibilizar y erradicar nuevas formas de violencia. Debemos promover políticas coeducadoras que crucen de forma transversal todas las áreas de gestión y proyecten el municipio en su totalidad como una ciudad educadora.

¿Cuáles son las líneas rojas en política con las que considera que no hay que transigir?

Los derechos y libertades de todos y todas son innegociables; por lo tanto, en caso de cogobernar, nunca pactaría con partidos políticos que los hagan peligrar o retroceder. Mientras el PSPV-PSOE forme parte de un gobierno, la convivencia, el respeto a la diversidad y la distribución equitativa de los recursos estarán garantizados.

¿En qué aspectos se debe seguir mejorando la gestión del ayuntamiento?

Debemos aspirar a mejorar el servicio de atención a la ciudadanía, como los tiempos de espera y respuesta administrativa. La dotación de personal adecuado a cada área, la clarificación de funciones y la facilidad de acceso al sistema de tramitación son claves en este punto.

¿Qué destaca de cada una de las áreas que ha gestionado el PSOE en esta legislatura? Servicios Sociales, Educación, Comercio y Nuevas Tecnologías.

En primer lugar, habría que destacar las dificultades que ha habido que superar para gestionar con la máxima eficacia cada una de ellas, como consecuencia de las condiciones extraordinarias que hemos vivido.

Y, en segundo lugar, el esfuerzo tan importante que se ha realizado para que, a pesar de todo, el servicio prestado, la gestión y el trabajo realizado, no se hayan visto afectados de manera tan significativa como hubiera podido suceder.