La mitad de los alcaldes del interior percibió menos de 10.000 € en 2021

En la mayor parte de los casos, gobernar un municipio es una cuestión de vocación.Así lo atestiguan los datos publicados por el Ministerio de Hacienda que revelan los salarios de alcaldes y alcaldesas así como de los ediles en 2021. Ahí se desprende que el 53 % de primeros ediles delCamp deTúria, La Serranía, elRincón de Ademuz, Requena-Utiel, La Hoya de Buñol y elValle de Cofrentes-Ayora perciben menos de 10.000 euros al año. En total son 29 munícipes y 14 de ellos no cobran ni un solo euro por ostentar la vara de mando.

Estos últimos forman parte de municipios pequeños y no tienen dedicación al cargo: Sinarcas, la Puebla de San Miguel, Vallanca o Alborache.En otros, aunque pequeños, se cobra por dietas o asistencias a plenos como en Venta del Moro, con 1.102 euros, o Marines, con 673 euros. Otros munícipes que forman parte de este listado combinan su cargo con otras representaciones, como es el caso de Llíria, cuyo alcalde entonces, Manuel Civera (10.380) también era presidente delConsorcioValencia Interior.

No así sucede con los 15 alcaldes y alcaldesas con dedicaciones exclusivas y parciales que perciben más de 30.000 euros: encabeza la lista Requena, con MarioSánchez al frente (52.093 €), seguido por Elia Verdevío, de Bétera (49.029 €) y José Vicente Anaya, de Ayora (45.696 €).Tras ellos, Robert Raga en Riba-roja de Túria, Emilio Morales en Chiva y José Morell en Cheste, que cobran en torno a los 44.000 euros. Cabe recordar que no son pocos los estudios que afirman que, pese a lo llamativo de las cifras, los cargos públicos no gozan en España de retribuciones comparables al resto de países de la UE.

En este listado llama la atención la elevada suma que percibe el alcalde deDos aguas teniendo una dedicación parcial y gobernando sobre un municipio de 312 habitantes. El salario de José Ramón Grau es de 32.607 euros, la misma cantidad que otros munícipes que gobiernan poblaciones mucho más grandes como Villar delArzobispo, Náquera o SanAntonio de Benagéber. Lo mismo ocurre enCortes de Pallás, cuyo alcalde en 2021, David Herrera, percibió 37.119 euros con una dedicación parcial en un municipio con 758 habitantes empadronados.Su sucesor,David Gras, tomó la vara de mando este mismo año para cumplir con el pacto tras la la moción de censura al PSPV.

En cuanto a los datos respecto a los salarios de los concejales y concejalas, uno del equipo de gobierno Cheste es el que encabeza el ránkin retributivo: 43.637 euros con dedicación exclusiva. Aunque el listado no cita a las personas que ostentan estos cargos, lideran la tabla cuatro ediles de l’Eliana (43.000 €), dos de Requena (42.212 €), dos en Riba-roja de Túria (40.596 €) y Bétera (38.418 euros)