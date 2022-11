El sindicato CSIF ha ganado dos sentencias al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona que reconocen el derecho de sendos policías locales a cobrar una productividad aprobada en diciembre de 2020 por su labor en la pandemia. La central sindical recurrió al producirse este abono solamente a unos cuantos policías y excluir a la mayoría. En los próximos días podrían dictarse más sentencias en esa línea.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que la resolución de alcaldía 5280/2020 de 21 de diciembre acordó abonar en la nómina de diciembre 781 euros de productividad a cinco agentes por “la presencia y el hecho de estar en primera línea en tiempos del covid, cuando la situación era de miedo e incertidumbre”.

El sindicato señala que recurrió esa resolución por vía administrativa, con el objeto de que todos los agentes percibieran esa misma productividad, ya que dejaba fuera a la mayoría de una plantilla que en la actualidad está compuesta por 43 efectivos. El Ayuntamiento desestimó la petición del sindicato, que interpuso entonces demandas contencioso-administrativas en representación de alrededor de una decena de agentes.

CSIF relata que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia ya ha dictado dos sentencias y en ambas da la razón a los afectados. “La resolución objeto de impugnación se ha de considerar arbitraria y no ajustada a derecho, no cumpliendo con el principio de igualdad ya que no da razón alguna que justifique que los agentes designados cumplen con la dedicación y destacan en ese plus de mayor dedicación y, por tanto, de no ser merecedor del cumplimiento el recurrente”, subraya el fallo judicial, que también alude a “indefensión y trato discriminatorio y desigual entre compañeros que han ejercido las mismas funciones”.

La central sindical continúa indicando, a este respecto, cómo las sentencias recogen diferentes órdenes del jefe de Policía Local en las que se dirigía al colectivo en general. Por ejemplo, el 13 de marzo de 2020 pedía a “todos los miembros de la Policía Local” estar localizables; o el 28 de marzo de este 2020 les felicitaba, en global, por su grado de implicación y por “haberse superado”.

El Juzgado hace hincapié en que “la situación de estado de pandemia por razones de covid-19 afectó a todos y cada uno de los agentes e integrantes de la corporación demandada”. Del mismo modo señala “el hecho de estar los agentes presentes en primera línea, teniendo que hacerse cargo de todos y cada uno de los trabajos que se les encomendaran”.

CSIF añade que los fallos, que son firmes, concluyen estimando la demanda interpuesta por el sindicato contra la resolución de alcaldía, “que se anula por ser contraria a derecho”. Del mismo modo, declara en cada dictamen judicial “el derecho individualizado del recurrente a que se le abone el complemento de productividad de 781 euros más los intereses legales con expresa condena de costes procesales a la demandada”.

El sindicato recalca que ya ha ganado dos sentencias al respecto que afectan a otros tantos agentes, ambas sobre la base de la vulneración del principio de igualdad por parte del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, y que tiene más recursos a la espera de fallos judiciales que podrían ir en la misma línea.